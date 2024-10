Victor Ponta revine în PSD. Deschide lista unei filiale județene care a decis să-l susțină total

Victor Ponta, fostul premier și lider al Partidului Social Democrat (PSD), va deschide oficial lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților, într-o decizie validată la conferința extraordinară a filialei din această duminică.

„Începusem să obosesc să tot fiu fostul, fostul prim ministru, fostul președinte (al PSD, n.r.), fostul... Acum dacă o să îmi ziceți viitorul deputat de Dâmbovița, o să mă simt foarte bine!”, le-a declarat Ponta celor aproximativ 500 de delegați prezenți la evenimentul organizat de PSD Dâmbovița.

Candidatura lui Victor Ponta a fost susținută de organizația PSD Târgoviște, iar politicianul a subliniat că menține relații foarte bune cu o mare parte dintre liderii PSD Dâmbovița, inclusiv cu numeroși primari și membri de partid din județ.

„Mi-am scris și discurs, am primit și aseară un mesaj: 'vezi că mâine ai speech la Dâmbovița, vezi ce spui'. Zic: 'da, domnule prim-ministru, știu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc și eu' (...). Și eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut și înfrângeri și am avut de învățat mai mult din înfrângeri decât din victorii”, a declarat Ponta la începutul discursului său.

Acesta a povestit că liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a convins să revină în politică și să se implice activ din nou.

„După ce mi-a zis că va candida la funcția de președinte, i-am spus: 'bine, te votez!' 'Nu, nu, zice, lasă comoditatea, lasă golful la Niculești, lasă conferințele internaționale, vino și spune-le oamenilor de ce, de data asta, să nu mai facă aceeași greșeală: ne e bine cu candidatul PSD, dar nu votăm PSD'", a continuat Ponta, arătând clar sprijinul său pentru Ciolacu.

Ponta: "Ciolacu e cel mai bun"

Pe lângă susținerea personală a lui Marcel Ciolacu pentru alegerile prezidențiale, Ponta a transmis un apel de mobilizare către întreaga echipă PSD Dâmbovița, subliniind importanța susținerii acestuia.

„Dintre candidații la funcția de președinte, Marcel Ciolacu este cel mai bun. Sunt absolut convins și am o voce puternică și nu o spun din complezență, că nu e cel mai bun din lume, că nu e cel mai frumos, cum zice el, este cel mai bun dintre cei care candidează și cred că pentru România va fi cel mai bine dacă el iese președinte, pentru România în ansamblu, nu numai pentru PSD. Bineînțeles că pentru PSD acești 20 de ani trebuie închiși cu o victorie”, a afirmat Ponta cu încredere.

Lista PSD pentru județul Dâmbovița

La nivelul Senatului, lista PSD Dâmbovița este condusă de actualul senator Titus Corlățean, urmat de prefectul Claudia Gilia, rectorul Universității Valahia Târgoviște, Corneliu Sălișteanu, directorul medical de la Spitalul Județean Târgoviște, Ioana Radu, și arhitectul Dumitru Barbu, președintele organizației de seniori PSD Dâmbovița.

În ceea ce privește Camera Deputaților, Ponta deschide lista, urmat de Laurențiu Neculaescu, președinte AFM, deputații în funcție Carmen Holban și Radu Popa, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuț Săvoiu, consilierul județean Mihai Istrate, vicepreședintele Senatului Universității Valahia și director al bibliotecii județene, Agnes Erich, medicul pediatru Felix Georgescu și tenorul Florin Georgescu, directorul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița.

Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și-a exprimat așteptările cu privire la alegeri, anticipând obținerea a cel puțin șapte locuri de parlamentari: două pentru Senat și cinci pentru Camera Deputaților.

