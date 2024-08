Viața mămicilor în concediu maternal, din prima zi până la ultima: La început mi-era frică să spăl copilul, acum mi-e frică să nu rămân fără loc la creșă

Ana este mama unui băiețel de aproape doi ani. Imediat după naștere s-a lovit de greutățile vieții de proaspăt mămică, iar acum, când concediul maternal se apropie de final, greul devine mai apăsător.

"La început, în mod special în primele zile, am avut o experiență destul de proastă în maternitate. Nu din cauza medicilor, ci din cauza depresiei post-natale care s-a instalat mult prea repede, probabil și din cauza faptului că încă eram în pandemia de Covid și nu puteam să am vizitatori. Nu puteam să ies din salon, iar gândurile mă copleșeau. Îmi făceam griji despre lactație - dacă laptele meu nu este bun sau nu este destul.

Odată ajunsă acasă m-am simțit mai bine, doar că îmi era teamă să îi fac baie copilului. Îmi era frică să îl țin pe o singură mână, așa cum mi-au arătat asistentele din maternitate. Ulterior, cu timpul, m-am obișnuit. Nu a fost tocmai ușor, nu mai am atât de mult timp pentru mine, de foarte multe ori mănânc pentru prima dată abia la ora 16 pentru că soțul e la muncă, eu stau cu copilul și mă ocup de treburile casnice.

Dacă ar fi să vorbim și despre partea financiară, da, am fost afectați și din acest punct de vedere. Un copil nu este ușor de întreținut, iar cu 85% din salariul meu ne-a fost destul de greu, alocația nu acoperă diferența. Chiar dacă și soțul lucrează, prețurile în ultimii doi ani au crescut enorm", ne mărturisește Ana.

Așadar, în România nu este deloc ușor să crești un copil. Acum, concediul post-natal e pe cale să se termine. Ana se va întoarce la locul de muncă, însă acest lucru nu i se pare deloc ușor din mai multe motive, de la noii colegi până la partea salarială și modul în care va fi privită de către companie - "ca o începătoare", spune ea.

"Acum că mă întorc la muncă, una dintre frici e locul la creșă pentru copil. În Sectorul 1 unde locuiesc sunt doar 5 creșe de stat, un număr impardonabil de mic. Da, într-adevăr, cele private sunt multe, dar nu toți părinții își permit lucrul acesta. Dacă îmi amintesc bine, totalul locurilor era de 187 iar cererile peste 2000 în momentul în care am depus și noi cererea.

Pe plan profesional mi-e frică de mommybrain-ul de început. Mi-e frică să nu uit lucruri, să nu uit să schimb copilul sau să cumpăr pampersi la timp, dar mi-e frică și de faptul că am uitat cum să-mi fac treaba, să nu fiu mai puțin eficientă față de cum eram înainte de naștere.

Mi-e frică de a fi privită de oameni ca o inaptă, și din ce am vorbit cu alte mămici, acest lucru se întâmplă des - să fie privite ca inapte. Este un stereotip din cauza faptului că România este țara cu cel mai lung concediu maternal. Plus că mă voi întoarce pe un proiect pe care nu am mai lucrat iar remunerația va fi mai mică decât acum doi ani.

Vom vedea cum decurg lucrurile în momentul în care mă voi întoarce fizic la muncă. Până atunci, însă, problema creșei e mai mare", spune, îngrijorată, Ana.

