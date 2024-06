Viața în Peru prin ochii a două românce. „A fost un șoc cultural. Nici acum nu m-am obișnuit cu asta”

Ana Maria Smaranda Cojocaru și Diana Rotundu, două românce stabilite de ani de zile în Peru, au fost invitate în emisiunea Departe de România, unde au povestit cum este viața într-o țară în care timpul pare că nu există, iar oamenii sunt foarte inventivi și ”găsesc o soluție pentru orice”.

”Am ajuns în Peru în urmă cu 21 de ani. Mi-am cunoscut fostul soț în România, am venit aici cu el, am doi copii, mari, frumoși, și m-am stabilit aici. Mi-au plăcut țara, mâncarea, oamenii. M-am obișnuit după atâția ani și am zis să aduc și mâncarea românească în Peru, că nu prea găsești nimic aici, tipic românesc, sau care măcar să fie aproape de mâncarea românească”, a mărturisit Ana Maria Smaranda Cojocaru, o româncă stabilită în Peru, unde acum are o afacere în domeniul cateringului, în emisiunea Departe de România de la DC News TV, DC News și ȘtiriDiaspora.

Venită dintr-o țară europeană, pentru Smaranda Cojocaru, cel mai mare șoc cultural, rămas la fel de mare și după ani de zile de la stabilirea sa în Peru, este ”timpul”.

”Lumea zice: Vin acum. Dar acum poate să fie în 5 minute, 10 minute, o oră, 3 ore, 5 ore. Nu o oră fixă. Câteodată, chiar și când e vorba de o afacere, nu sunt foarte punctuali. Nici acum nu m-am obișnuit cu asta”, a mai spus Smaranda Cojocaru, adăugând că ”peruanii sunt foarte matinali, inventivi și găsesc o soluție pentru orice”.

Diana Rotundu: Nu-i văd la fel de stresați

Cea de-a doua invitată a lui Gabriel Nuță-Stoica, Diana Rotundu, președintele Asociației Zalmoxis - Raices Rumanas, este stabilită în Peru de 12 ani, iar povestea sa este diferită de cea a Smarandei.

”Povestea mea a fost diferită, pentru că eu am venit în vizită și prin anumite oportunități am și rămas. Într-adevăr a fost un șoc, mai mult cultural, dar adaptarea și țara, care este o țară fascinantă, m-au făcut, în cele din urmă, să rămân aici”, a declarat Diana Rotundu.

Întrebată cum este viața de zi cu zi în Peru, iar în comparație cu România, care sunt cele mai mari diferențe, Diana Rotundu a răspuns că ”oamenii”, despre care spune că sunt ”foarte matinali, dar și lucrează până foarte târziu”. Iar explicația pentru acest stil de viață este dat de faptul că ziua poate fi uneori mult mai scurtă decât în România.

”Lumina naturală este mai scurtă decât în România și asta face ca ziua să se simtă foarte scurtă, însă, atât în Lima (n.r. capitala țării), cât și în provincie, oamenii sunt foarte deschiși.

Cel puțin din punctul meu de vedere nu-i văd la fel de stresați, ceea ce întotdeauna când mă întorc în România observ la români. Și noi, cred că suntem foarte grăbiți, foarte rapizi, nu prea ne oprim să ne bucurăm de viață, vrem să facem foarte repede. În schimb, peruanii sunt puțin mai relaxați, îi dau dreptate și Smarandei, punctualitatea este un pic diferită aici, însă, cu toate acestea țara este fascinantă”, a spus Diana Rotundu.

Mai multe în video:

