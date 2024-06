Conform primelor rezultate parțiale, Vergil Chițac (PNL), primarul în funcție, ar fi câștigat alegerile pentru un nou mandat la Primăria Constanța, cu 35%, având un avans de 7 procente față de Stelian Ion (USR), care a obținut 27.08%. Pe locul trei se situează Horia Constantinescu, cu un procent de 24%, în timp ce Ovidiu Cupșa a obținut 11%. Aceste cifre sunt bazate pe numărătoarea din 35% din secțiile de votare din municipiul Constanța, care sunt în număr de 211, potrivit ReplicaOnline.

După ce a votat, Vergil Chițac a declarat că „am votat pentru continuitate, pentru că proiectele de care are nevoie Constanța nu se pot face de pe o zi pe alta. Ele necesită timp. De cele mai multe ori, exced un mandat de primar. (...) Au fost 3 ani de muncă asiduă și nu trebuie irosiți. De aceea mizez pe continuitate și mai mult decât atât, mai presus de toate, nu avem voie să ne întoarcem de unde am plecat în 2020. La alegerile pentru locale, pentru Consiliul Județean am votat pentru oameni care au experiență administrativă, care știu să valorifice potențialul județului Constanța, care e foarte mare. Oameni care știu să facă echipe și care vor să aducă normalitate la Consiliul Județean”, a declarat, la ieșirea de la urne, Vergil Chițac.

La nivelul județului Constanța, s-au prezentat la vot 49,30% dintre cetățeni.

