Valentin Preda, despre românii care își vorbesc țara de rău în afară: "E șah mat! Nu poți să te duci să taci"

DCNews Media Group a organizat joi, 29 august 2024, în sistem hibrid, masa rotundă ,,ROMÂNIA ARE NEVOIE DE TINE, IMPLICĂ-TE!’’. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu realizat cu finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), proiect care are ca scop identificarea gradului de informare și a interesului diasporei cu privire la posibilitatea de implicare în viața publică a României, pentru întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.

Valentin Preda, președintele Bursei Române de Afaceri, a vorbit despre "obiceiul nesănătos" al românilor de a-și vorbi țara de rău în prezența străinilor, mai cu seamă după ce trec granița. Acesta spune că odată ce vorbele sunt aruncate, imaginea țării se repară foarte greu și că ar trebui să fim tot mai conștienți că respectul și iubirea de țară ar trebui să fie cartea noastră de vizită atunci când plecăm în afară și nu numai.

"E nevoie și de unitate. Ne-am unit? Ne-am unit, dar când plecăm de aici (n.r. din România) plecăm fiecare cu interesele noastre și uităm de un interes general, un interes care ni-l depășește pe cel al nostru, personal. Și dacă vorbim de o anume educație civică în rândul cetățenilor, mai ales al celor care și-au părăsit țara și care uneori sunt blamați că au plecat, că ne-au abandonat, că nu fac destul (sau că noi nu facem destul pentru ei) cred că e o chestiune de cultivare a sentimentului de iubire de țară.

Lecția de iubire de țară vine de la Diplomacy 360

Nu poți să te implici civic în programe dacă nu-ți iubești țara. Iar asta e o chestiune și mai complicată. Pentru că, vedeți, și dacă-ți iubești țara, de multe ori te duci afară (și mi-a ajutat Dumnezeu să văd aproape toate colțurile lumii în misiunile economice pe care le-am făcut) și-am întâlnit și diaspora, și ambasadori români, și toți diplomații străini din București din ultimii 30 de ani... să știți că nu sunt diferențe mari între ei. Și înainte să ne judecăm pe noi dacă am făcut sau n-am făcut trebuie să ne uităm și la ce au făcut alții. Și eventual să luăm bune practici din ce au făcut alții care sunt mult mai avansați ca noi.

Unul din vehiculele pe care le-am fondat de-a lungul vieții se numește Diplomacy 360 și acolo avem o secțiune dedicată "Citizen Diplomacy" - este despre cum ar putea românii să se oprească din a-și vorbi țara de rău. Toată lumea are tendința asta: să-și vorbească țara de rău. Noi, în schimb, o vorbim de rău în prezența străinilor. Și lucrul ăsta este foarte greu de reparat după aceea de diplomați, de oricine vreți.

Noi am început programul acesta prin care vrem să-i oprim pe oamenii de afaceri, atunci când mergeam în exterior și încercam să ne găsim parteneri de afaceri - începeam să spunem - n-avem drumuri, n-avem aia, n-avem ailaltă, aia nu merge... și după aceea nu mai ai ce să spui. E șah mat! De șapte ani de zile ne chinuim să facem așa o pregătire... cum să vă spun - foarte soft, că asta nu poți s-o faci cu ordin de ministru... E un respect pe care trebuie să ți-l arăți, să ți-l câștigi, e o carte de vizită pe care trebuie s-o dai. Hai să spunem că te oprești din a-ți vorbi țara de rău în prezența străinilor. Dar ce spui de bine? Pentru că nu poți să te duci să taci!" a declarat Valentin Preda.

