Vacanță în Grecia. Val de căldură prognozat începând de la jumătatea acestei săptămâni

Temperaturile vor depăşi pragul de 40 de grade Celsius în întreaga ţară, iar valul de căldură va dura cel puţin până la finalul acestui weekend.

Locuitorii din Grecia au fost sfătuiţi să poarte articole vestimentare în culori deschise, să bea multă apă şi să evite consumul de alcool. Serviciile de pompieri au avertizat că riscurile de izbucnire a unor incendii de pădure vor creşte în perioada următoare.

S-a scumpit Grecia! S-a scumpit Grecia! - asta tot auzi de când s-a deschis sezonul vacanțelor.

Nu știu pe câți a speriat informația dacă ne uităm la cozile de mașini de la Makaza și de la Kulata, dar totuși, cât de scumpă e Grecia?

O să vă spun propria experiență, uneori raportată și la anii trecuți.

S-a scumpit drumul spre Grecia? Asta sigur! Și de vină nu e frumoasa Eladă, ci criza ce a dus la o scumpire anormal de mare a combustibilului. Am alimentat în România cu puțin peste 8 lei, în Bulgaria tot cam așa - undeva la 8,5 lei, iar în Grecia cu 12 lei și ceva bani/litru. Motorina era mai ieftină.

Cazarea?

Unde am fost anul trecut am plătit 317 euro pe 5 nopți, în septembrie, la începutul lunii iunie era cu 100 de euro mai scump. A fost o simplă verificare, căci am ales altă destinație, una mai apropiată, pe continent, respectiv Kavala. Ne-am cazat în oraș, într-un apartament impecabil, cu trei dormitoare, două băi, living spațios și o terasă mare cu vedere impresionantă spre Marea Egee. Am plătit 2100 de lei/cuplu. Copiii sub 6 ani nu erau taxați. Sunt cazări în Grecia unde sunt taxați peste 3 ani.

Plaja din fața cazării era municipală, cu o singură terasă și ceva șezlonguri. E o plajă aleasă de greci indiferent de vreme, zi sau noapte, dar nu una pur turistică. Barurile de altădată cu șezlonguri nu mai erau aici, ci doar urma lor și anunțul de pe Google ”închis definitiv”. Ce am constatat anul acesta în Grecia? Mult faliment! Cred că vor avea nevoie nu de doi, ci de patru ani să-și revină, asta fără alte crize.

Mâncarea?

În orașul Kavala, terasele erau mai la orice oră deschise, un mic dejun la una dintre cele mai bune terase din oraș, din port, era 4 euro, 5 sau 10, în funcție de ce oferea. Am mers în mai toate tavernele din port, dar mai bune au fost cele din stațiunile apropiate, precum cele din Nea Peramos. Aici, în Nea Peramos, nu găseai chiar totul deschis de la primele ore, iar mic dejun nici atât. Doar într-o singură terasă am găsit un mic dejun la 10 euro. Scump? Poate părea așa pentru unii, dar, în acești bani, primeai: omletă cu roșii, castraveți, brânză, măsline și ceva mezeluri, pâine caldă, apă rece, suc natural, cafea, unt și gem, brioșe, dar și fructe. Pentru noi, o încântare, unde mai pui că serveai totul chiar pe malul mării, ascultând muzică lounge.

Pentru două persoane, indiferent de tavernă și indiferent de preparatul ales, de la pește, la fructe de mare ori celebrele meniuri souvlaki sau gyros, nu plăteai mai mult de 30 de euro cu tot cu băuturi. În câteva taverne, am regăsit pe bon apa oferită la început, precum și pâinea. În altele, nici una, nici alta, și mai ofereau și desert.

Șezlongurile - gratis

Unele aveau notat mic pe meniu că trebuie o consumație minimă de 4 euro/șezlong, dar oricum nu aveai cum să nu consumi de 4 euro/persoană.

Unii cereau o consumație minimă la baldachin de 100 de euro pentru 6 persoane. Desigur, dacă-ți petreci ziua la plajă, unde mănânci, bei cafea, un fresh și mai mănânci și un desert, suma este mai mult decât acceptabilă. Un meniu club sandwich variază la plajă între 6 euro și 8,5, în funcție de beach bar, un frappe este undeva la 4,5 - 5 euro, un cocktail între 6 și 10 euro, alte meniuri de mâncare ajung maximum la 8 - 10 euro. Sucurile carbogazoase sunt undeva la 2 euro la taverne și chiar 3,5 - 4,5 euro la plajă, la 0,33 litri. La magazine, sunt 0,60 euro. Apa vine gratis cu orice cafea sau porție de mâncare.

Am găsit o singură plajă unde cereau 60 de euro/2 șezlonguri, nu am înțeles de ce, dar nici n-am ales să rămânem acolo, fiind în mare parte oricum goală. Frumoasă, dar goală și scumpă!

Prețurile la mâncare și băuturi față de anul trecut mi s-au părut mai mici. Anul trecut am fost în iunie în Corfu și-n septembrie în Thassos. Corfu este oricum mult mai scump. O masă pentru două persoane ajungea lejer la 50 de euro, micul dejun pleca undeva de la 8-10 euro, unul bun fiind de aproximativ 12-15 euro. Vezi articolul inițial aici!

