Utopia Festival: Primul festival care celebrează diversitatea și comunitatea LGBTQ+ din România

Utopia Festival România, un festival proaspăt lansat și dedicat comunității LGBTQ+, își propune să ofere un spațiu în care oamenii să fie ei înșiși și să se simtă în siguranță. Am stat de vorbă cu Alexandra Barbu, directorul de marketing a festivalul, și așa am aflat întreaga poveste.

Ideea festivalului a luat naștere într-o seară între trei prieteni, când unul dintre ei a spus: „Ce frumos ar fi să avem un festival al nostru, în care putem fi noi înșine”. Această viziune a fost punctul de plecare pentru un proiect care și-a propus să construiască un spațiu dedicat comunității, bazat pe valori de respect și libertate.

„Am plecat de la această idee și am început să o dezvoltăm”, povestește Alexandra. „Am discutat cu alte persoane, care au fost entuziasmate de concept și, treptat, am reușit să formăm o echipă grozavă. La început, am întâmpinat dificultăți, mai ales că ideea era nouă și noi nu aveam experiență în organizarea de festivaluri. A fost greu să ne facem cunoscuți și să câștigăm încrederea comunității. Pe partea legislativă, totul a decurs fără probleme”.

Petrecerea de deschidere a festivalului va fi una inedită, având rolul de a pregăti terenul pentru ediția din 2025. „Anul acesta vom organiza petrecerea de deschidere pentru a da startul festivalului de anul viitor, iar în cadrul ei vrem «să dăm din casă», dacă pot spune așa, și să facem un anunț oficial legat de ceea ce se va întâmpla la ediția de anul viitor”, a spus Alexandra Barbu.

Festivalul va oferi nu doar un line-up muzical variat, ci și spectacole de drag queen și dansatori, alături de invitați speciali, cap de afiș fiind europarlamentarul Nicu Stefănuță. „Nu putem dezvălui încă toate surprizele, dar vă invităm să veniți și să descoperiți cine se va alătura festivalului. În plus, vom organiza concursuri pentru comunitate”, spune Alexandra.

În ceea ce privește așteptările de participare, Alexandra recunoaște: „Fiind prima ediție, nu avem o estimare exactă a numărului de participanți, dar suntem încrezători că vom avea suportul comunității și numărul va fi considerabil.”

Privind viitorul festivalului, Alexandra Barbu spune că echipa are planuri ambițioase: „Pentru ediția de anul viitor avem multe idei. Ne dorim să promovăm cauze sociale și organizații care luptă pentru cauze cu care noi ne identificăm, cum ar fi drepturile femeilor și altele la fel importante. Pe lângă partea de divertisment, vom include ateliere pe diverse teme și activități dedicate membrilor comunității LGBTQ+”.

Utopia Festival România promite să fie mai mult decât un simplu eveniment – este o celebrare a diversității și unității, un loc în care toți sunt bineveniți și în care valorile comunității LGBTQ+ sunt cele care definesc atmosfera festivalului. Biletele se pot achiziționa de aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News