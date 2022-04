Este vorba despre trei angajați ai societății Algorithm Construcții S3 SRL, care prin înțelegeri scrise cu fostul președinte al Consiliului de Administrație, membru al USR-Sector 3, au modificat clauzele contractului de muncă încât, dacă ar fi concediați ar căpăta automat mai multe salarii compensatorii. Salariile compensatorii au fost stabilite din pixul fostului lor șef fără ca membrii Consiliului de Administrație să aprobe aceste modificări, fapt pentru care actualul președinte CA a pregătit deja o acțiune în instanță pentru a contesta respectivele clauze, pe care le consideră abuzive.

Pe lângă aceste clauze, care presupun plata unor sume uriașe la plecarea din funcție, cei trei privililegiați (de altfel, singurii angajați ai societății care au astfel de clauză în contractul de muncă) mai au și alte avantaje care întregesc impresia de tratament preferențial și nepotism politic, pe banii statului.

1 oră/lună prezență fizică la serviciu și 17.000 de euro la plecare

Laura C. a fost angajată pe perioadă nedeterminată, anul acesta, în martie, pe funcția de Manager Proiect pe un salariu brut de 10.794 lei. În aceeași lună, fără aprobarea consiliului de administrație, fostul președinte CA, Vicențiu Traian Râmniceanu a aprobat un act adițional prin care angajata beneficiază de opt salarii compensatorii în cazul în care este concediată, sau își încheie contractul ca urmare a acordului părților. Deci, chiar dacă nu își face treaba, în cazul în care noua conducere ar decide să o concedieze, ar primi automat 86.352 lei, echivalentul a 17.000 de euro.

În plus, potrivit fișei postului, Laura C. are stabilit un program în regim de telemuncă, neavând astfel obligația să vină fizic la serviciu decât o zi pe lună.

Noul Președinte al CA, Alin Panait, care a sesizat aceste aspecte, spune că i-a solicitat să se prezinte la serviciu, dar angajata a spus că nu este de acord și s-a prevalat de faptul că orice schimbare de contract sau fișă de post trebuie făcută cu acordul ei.

Consilierul președintelui, rămas fără obiectul muncii dar cu salariu

Andrei D. a fost angajat, la sfârșitul lunii ianuarie, ca inginer, inițial în cadrul departamentului Guvernanță Corporativă și apoi mutat în Compartimentul Consilieri ai președintelui CA. Deși a îndeplinit funcția de consilier tehnic al fostului președinte CA, contractul său de muncă nu presupune o durată egală cu a celui care l-a angajat să îl consilieze, ci o durată nedeterminată. Salariul brut stabilit: 15.238 lei. La fel ca și în cazul Laurei C., a semnat un act adițional prin care să primească opt salarii brute în cazul în care este concediat (cu sau fără motiv) iar societatea ar trebui să îi plătească automat 121.904 lei, echivalentul a 25.000 de euro. Acest angajat trebuie să se prezinte la serviciu, însă obiectul muncii sale, consilierea Președintelui CA, adică fix acela pentru care a fost angajat, a dispărut odată cu schimbarea fostului șef.

Semnatarul actelor adiționale, impus politic

Gabriel P. de profesie inginer, a fost angajat de același fost Președinte CA, pe o perioadă nedeterminată în cadrul departamentului de achiziții, ofertare, contractare pe un salariu brut lunar de 12.698 lei. La fel ca și ceilalți, dacă este dat afară sau încheie contractul de muncă cu acordul plăților, Algorithm Construcții S3 SRL trebuie să îi plătească de îndată și fără obiecții suma de 101.584 lei, echivalent a 20.000 de euro. În total, pentru cei trei angajați, compania de stat ar fi obligată să plătească pe loc suma de 309.840 lei, echivalentul a 61.000 de euro, indiferent dacă acești lucrători își fac treaba sau nu.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație, care a și semnat aceste acte adiționale preferențiale pentru cei trei favoriți este Traian Râmniceanu. Acesta a fost numit în funcție prin votul majorității consilierilor locali ai Sectorului 3. Aleșii locali de la USR nu s-au sfiit să îl propună pe Râmniceanu în această funcție, deși acesta a fost, culmea, candidat din partea acestui partid la ultimele alegeri locale, pentru funcția de consilier local. În acest context de nepotism politic, devine legitimă întrebarea dacă cei trei angajați pe salarii babane și favorizați față de ceilalți prin clauze de contract scandaloase, nu sunt de asemenea colegi de partid cu politicianul Râmniceanu.

