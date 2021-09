"Noua stagiune a debutat foarte bine. Chiar acum am avut, pe 10 şi pe 11, o premieră care a pornit dintr-o joacă a colegilor actori, din dorinţa de a fi pe scenă şi de a crea ceva. Am zis: ok, haideţi să începem ca un atelier, jucaţi-vă, facem o vizionare, după care vedem dacă intră în repertoriul teatrului şi dacă investim sau nu în acel spectacol, ţinând cont că şi situaţia financiară este precară, faţă de anii anteriori.

Şi ei s-au jucat şi înainte de concediu a existat această vizionare, mi-a plăcut foarte mult spectacolul, am stat şi am discutat pe el, actorii foarte buni, se vede că nu şi-au pierdut dorinţa de a fi pe scenă şi dragostea faţă de teatru, şi iată că acum, pe 10-11 septembrie, am avut premiera cu piesa ‚Urâtul’, în regia lui Mădălin Hîncu.

E un spectacol care trebuie văzut pentru a opri un pic maratonul ăsta de necunoaştere a sufletului nostru, dorinţa de a accede cât mai repede în vârful societăţii şi de a face foarte multe greşeli. Este un spectacol care defineşte sută la sută societatea contemporană. Este un spectacol care îţi arată exact dorinţa de a fi ceea ce, de fapt, structural, în interiorul tău, nu eşti. ('poza de profil retuşată pe Facebook - Instagram, chirurgia plastică în viaţa reală' - a intervenit Val Vâlcu).

Sper să nu fiu deplasat şi nici să fiu acuzat că instig, dar această clasificare a societăţii în funcţie de esteticul tău, corporal şi abia apoi cel interior, zic că este o discriminare. Dacă eşti frumos, dacă eşti ‚tunat’, accezi mult mai repede în diferite structuri sociale. Poţi să ajungi ceea ce de fapt ai putea să ajungi prin educaţie, prin sentiment, prin cultură, prin intelect, în zece ani, schimbându-te şi arătând într-un anumit fel, ai putea să ajungi în numai un an – doi.

Ca şi mesaj al acestul spectacol, vorbim despre dezvoltarea datorită criteriilor interioare şi sociale a unor standarde artificiale ale societăţii, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un drum greşit", a explicat Adrian Găzdaru, managerul Teatrului Excelsior.

