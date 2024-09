Uraganul Francine amenință New Orleans și coasta Golfului Mexic, provocând evacuări și oprirea producției de energie

Uraganul Francine ameninţa miercuri New Orleans şi regiunea costieră din estul Golfului Mexic, până la graniţa dintre Alabama şi Florida, conducând la suspendarea temporară a producţiei de petrol şi gaze din zonă şi la evacuări în unele comunităţi din Louisiana.



Uraganul se afla la aproximativ 395 km sud-vest de Morgan City, Louisiana, şi se deplasa spre nord-est, însoţit de vânturi care suflau cu peste 140 km/h, potrivit unui comunicat al Centrului Naţional pentru Uragane (NHC). Furtuna era clasificată drept uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson cu cinci niveluri.



Miercuri dimineaţa, Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite a avertizat că, potrivit prognozelor, vremea se va înrăutăţi pe parcursul zilei, uraganul ameninţând unele zone costiere unde sunt aşteptate valuri de furtună de 2,5 metri înălţime.



"Asiguraţi-vă că aţi încheiat toate pregătirile cât mai curând posibil", a transmis NWS pe reţeaua socială X. "Apoi, pregătiţi-vă să rămâneţi pe poziţii; adăpostiţi-vă pe timp de noapte", a adăugat serviciul. NWS a emis atenţionări sau avertizări de furtună de-a lungul regiunilor costiere din Louisiana, Mississippi şi Alabama.



Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a declarat stare de urgenţă înainte de sosirea furtunii, care urma să atingă zona de uscat, la vest de New Orleans, miercuri după-amiază, avertizând cu privire la ploi torenţiale, vânturi distructive şi posibile tornade. Preşedintele american Joe Biden a declarat, de asemenea, stare de urgenţă federală în statul Louisiana, pentru a accelera orice intervenţie necesară.



Mai multe parohii sau comitate din zonele costiere din Louisiana sau din apropiere au emis ordine de evacuare obligatorie, iar departamentul de transport al statului a făcut publice hărţi de evacuare. Oraşul New Orleans a distribuit saci cu nisip în cinci locaţii. Potrivit NHC, furtuna ar putea atinge categoria 2 - cu viteze maxime ale vântului de 154 până la 177 km/h - înainte de a slăbi din intensitate deasupra zonei de uscat.



Se aşteaptă ca Francine să aducă ploi în cantităţi de 10-20 cm şi peste aceste valori în centrul şi estul coastelor Golfului Mexic, până joi seară, a precizat NWS.



În timp ce furtuna înainta în direcţie nord-estică, paralel cu zonele costiere din Texas, în drumul său spre Louisiana, producătorii de petrol şi gaze şi-au suspendat activităţile pe multe dintre platformele din Golful Mexic, aproximativ un sfert din producţia de energie fiind oprită, după cum a declarat marţi Biroul American pentru Siguranţa Mediului (BSEE) al SUA.



De asemenea, furtuna riscă să pună la grea încercare instalaţiile de export de gaz natural lichefiat recent construite în regiunea care găzduieşte aproximativ 15% din producţia de petrol a SUA şi 2% din producţia de gaze naturale.



Orice furtună majoră care se apropie de Louisiana evocă amintirea uraganului Katrina, furtuna din 2005 care a devastat New Orleans şi zonele învecinate, ucigând aproape 1.400 de persoane şi provocând pagube în valoare de 125 de miliarde de dolari, potrivit unui raport din 2023 al NHC.

