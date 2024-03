Unde se rupe acordul PNL - PSD/ ”Noi nu putem să facem alianță”

"Ceea ce pot să declar este că proiectul de dreapta la Timiş trebuie să continue şi va continua, iar eu voi face parte din acest proiect de dreapta în continuare pentru că am o responsabilitate faţă de cei peste 105.000 de timişeni, timişoreni care şi-au pus încrederea în mine în 2020 şi evident că au toate motivele să şi-o pună din nou în aceste alegeri care vor avea loc în iunie 2024", a afirmat Nica, înainte de şedinţa conducerii PNL.



El a spus că nu are cunoştinţă de tranzacţii de genul celei prin care să se ofere PSD candidatura la Timiş în locul candidaturii la un sector al Bucureştiului.



"Am văzut că se discută, s-a discutat pe surse, habar n-am şi m-au întrebat mulţi colegi de-ai dumneavoastră dacă s-a dat Timişul pe un sector al Bucureştiului. Vreau să vă spun că nu am cunoştinţă de astfel de tranzacţii, dar dacă s-a întâmplat o astfel de chestiune, e o chestiune care trebuie să respecte, în primul rând acest spirit al Timişoarei care e un spirit admirat peste tot în ţară şi pentru aceasta eu mă bat în continuare", a mai adăugat Alin Nica.



Acesta a precizat că în şedinţa din partid de miercuri seară s-a discutat şi despre posibilitatea de a candida pe liste comune şi cu candidaţi comuni, pe lângă Capitală, încă la câteva judeţe unde cele două partide au şansa să câştige împreună.

"Timişoara, Timişul sunt locuri în care votanţii sunt preponderent de dreapta, iar noi întotdeauna am avut ca adversar PSD"

"Sigur, noi putem fi de acord cu anumite motive de ordin politic, dar specificul Timişoarei este altul. Timişoara, Timişul sunt locuri în care votanţii sunt preponderent de dreapta, iar noi întotdeauna am avut ca adversar PSD. Noi nu putem să facem alianţă cu PSD. Noi ne susţinem cu argumente cauza şi sunt convins că vom avea câştig de cauză", a precizat Nica.



Întrebat de ce este împotriva social-democratului Alfred Simonis la Timiş, Nica a spus: "Cred că este cea mai proastă alegere pentru judeţul Timiş".



"PSD a fost pe locul trei la alegerile din 2020 şi să pui nişte pierzători să joace pe tot terenul mi se pare o alegere foarte proastă şi în totală disonanţă cu ceea ce îşi doresc oamenii din Timişoara şi din Timiş", a adăugat Nica.



Întrebat dacă are de gând să candidez pe listele Dreapta Unită la Timiş, Alin Nica a precizat: "Eu am spus că, din punct de vedere politic, proiectul de dreapta trebuie să continue".



"Asta poate să însemne, evident, orice variantă în care noi putem coagula în jurul principiilor noastre orice sprijin venit din partea dreaptă a eşicherului politic pentru că noi ne gândim să coagulăm în jurul candidaturilor noastre la Primăria Timişoara şi la Consiliul Judeţean Timiş şi alt sprijin, nu doar din partea din care facem parte", a declarat Alin Nica.



El a mai precizat că la primăria Timişoara candidatul este Nicolae Robu, conform Agerpres.

