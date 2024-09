Un urs, alungat de jandarmi de lângă Râmnicu Vâlcea. În zonă au mai fost făcute sesizări

Citește și: Minor atacat de urs pe Transfăgărășan. S-a emis RO-Alert

Un urs a fost alungat, marți seară, de jandarmii vâlceni după ce s-a apropiat foarte mult de locuințe într-un sat din comuna Bujoreni, aflată în vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Vâlcea, animalul sălbatic a fost observat în satul Gura Văii de un șofer care se deplasa pe drumul național DN 7, acesta anunțând imediat, prin 112, autoritățile.



”Prezența ursului a fost confirmată de jandarmi, acesta fiind observat la liziera pădurii, într-o curte împrejmuită, dar nelocuită. Cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei de intervenție, animalul sălbatic a fost îndepărtat în siguranță în pădure. Ulterior, jandarmii au patrulat în zona timp de aproximativ două ore și jumătate pentru a se asigura ca pericolul a trecut”, a transmis purtătorul de cuvânt al IJJ Vâlcea, George Tacăle.



Reprezentantul Jandarmeriei Vâlcea a precizat că și în urmă cu o zi, din această zonă au fost primite încă două sesizări similare, însă la sosirea echipajelor de jandarmi ursul nu a mai fost găsit, scrie Agerpres.



Jandarmii vâlceni sfătuiesc populația ca în cazul în care întâlnesc sau observă animale sălbatice să evite să se apropie de acestea și să anunțe prin intermediul Sistemului Unic pentru Apeluri de Urgența 112 prezența acestora.

Peste 50 de exemplare de urs vor fi împușcare până la sfârșitul anului, în județul Covasna

Prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, a afirmat că 54 de urși de pe fondurile de vânătoare ale județului vor fi împușcați până la finele acestui an, în baza Legii 242 aprobată de Parlamentul României.

Astfel, prefectul de Covasna a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, potrivit noilor prevederi legislative intrate recent în vigoare, județului Covasna i-a fost alocată o cotă de recoltare de 54 de exemplare pentru acest an și 54 pentru anul viitor, iar administratorii fondurilor de vânătoare au depus deja cereri pentru extragerea a 53 de urși.



”A fost aprobată Legea 242 din 2024, care a completat Legea vânătorii 407/2006 și care clar a stabilit care este numărul de urși pe care putem să-i recoltăm în județul Covasna: 54 pentru anul 2024 și tot 54 pentru anul 2025 (...) La nivelul județului Covasna sunt 34 de fonduri de vânătoare, care sunt gestionate de către 16 asociații de vânători, iar la ora actuală s-au depus cereri de către asociațiile vânători pentru 53 de urși din cei 54 ca să fie recoltați, împușcați. Toate 53 au primit autorizație (...) Am ajuns ca, pe lângă acele exemplare care ne creează probleme și care încă din 2021 pe baza OG 81 puteau să fie recoltate după toată procedura premergătoare, acum avem clar stabilit un număr de 54 de exemplare, care este, dacă nu mă înșel, a doua sau a treia cotă a nivel național, după Harghita și Mureș”, a afirmat prefectul Raduly Istvan.

Neagu (APM): ”Plătim niște sume colosale pentru despăgubiri”

Directorul Agenției de Protecție a Mediului Covasna, Gheorghe Neagu, a menționat că, potrivit estimărilor, în județ există circa 2.000 de urși, aceștia înmulțindu-se foarte mult în ultimii zece ani.



Neagu a adăugat că pagubele cauzate de urși au scăzut considerabil în acest an față de anul trecut, iar acest lucru s-a datorat, în mare măsură, extragerii urșilor periculoși.



”Anul trecut am avut 366 de pagube, iar anul acest avem 150 până la ora actuală (...) Dacă în anul 2023 am avut 1.100.000 valoare a pagubelor, până la ora actuală avem pagube estimate la 306.878 de lei (...) Cele mai mari probleme sunt la culturile de porumb și la animale (...) Dacă în anul 2023 am plătit integral suma de 1.098.592 lei, anul acesta am plătit până la ora actuală 177.293 lei. Avem o restanță de 129.585 lei, să sperăm că acum, după rectificarea bugetară, vom primi ca să achităm și această sumă (...)

În județul Covasna sunt peste 2.000 de urși, lucru care se poate demonstra cu metoda științifică (...) Deci s-au aruncat tot felul de povești pe piață, că le-am tăiat pădurile, că le-am distrus habitatele. Nici pe departe. și domnul prefect știe foarte bine, cum știu și eu, că fondul forestier al județului Covasna, în 10 ani, a crescut cu 10.000 de hectare. Deci, urșii trebuiau împușcați la timp și cu cotele adecvate și nu mai ajungeam aici (...) Ursoaicele în ultima perioadă au fătat 2, 3 și chiar 4 pui (...) Chiar mă uitam în statistică, am plecat de la 1.000 de urși în 2016 și am ajuns la 2.000 în ziua de azi. Plătim niște sume colosale pe despăgubiri, bani care se puteau duce în altă parte, la un cămin, la o școală, la un drum, la o autostradă”, a spus Gheorghe Neagu.

