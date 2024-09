Un tânăr stabilit în Anglia spune că românii care pleacă în străinătate au nevoie de 5 ani să se integreze în țara gazda

În cadrul emisiunii, cei doi au discutat și despre perioada de acomodare prin care trec românii atunci când se decid s-o ia de la capăt în altă țară.

Emanuel Minea, vicepreședintele Asociației Românilor din Marea Britanie, este de părere că perioada optimă de acomodare a românilor stabiliți în străinătate este de 5 ani. El povestește cum a fost la început și spune că, după 8 ani, i-a fost aprobată cererea de a deveni cetățean britanic.

"Viața mea s-a schimbat complet. M-am trezit în străinătate, unde nu cunoșteam limba, unde nu cunoșteam pe nimeni. Părinții mei încă încearcau să se integreze. Parcursul românilor în străinătate este unul dinamic, unul diferit, dar, totuși, la bază, este cam același. Noi plecăm din anumite cauze: lipsa unor servicii, lipsa nevoilor de bază. Asta vreau să spun: parcursul tuturor românilor este asemănător. Am ajuns în Marea Britanie în 2016. Cum am menționat, nu știam limba. Însă, opt ani mai târziu, astăzi, sunt integrat în societate și sunt chiar cetățean britanic. Chiar săptămâna trecută mi s-a aprobat aplicația și am obținut cetățenia britanică. Nu mi-aș dori să pierd legăturile cu țara", spune Minea.

Emanuel Minea spune că își dorește să revină în țară la un moment dat



"Personal, doresc să mă întorc în România în viitor, dar momentan trebuie să mă implic civic și social în Marea Britanie. Integrarea socială a românilor durează. Prima dată plecăm din țară și ne trezim într-un mediu pe care nu-l cunoaștem. Cum menționam, nu știm limba. Avem noroc cu limba engleză, că este o limbă internațională și o poți învăța rapid. Însă avem români care merg în Germania, Spania, Italia și alte țări unde poate ei chiar nu cunosc limba absolut deloc. Mai ales germana, știm foarte bine, este o limbă foarte dificilă. Din punctul meu de vedere, integrarea românilor în străinătate durează undeva la cinci ani.

Eu nu știam limba engleză. Nu o știam pentru că mă vedeam în România. Mi s-a spus, atunci când eram copil, la școală, în Cugir, orașul unde locuiam, că este ok să câștigi 300 de euro pe lună, că poți să joci fotbal, că poți să ai un viitor bun. Perspectiva pe care o primeam și care mi se oferea la momentul respectiv era una... wow. Opt ani mai târziu, mi se pare că, dacă rămâneam acolo, poate nu eram astăzi aici. Totul a fost cu un scop. Consider că foarte multe persoane care ne vor privi se vor asocia cu povestea mea și cu experiența pe care am avut-o. Este dificil atunci când pleci într-o țară străină și nu cunoști limba. Dar, după cum spuneam, opt ani mai târziu sunt mândru să spun că am terminat facultatea, deci sunt licențiat în Sport Business Management. Lucrez într-un centru sportiv internațional ca manager de parteneriate comerciale, evenimente și operațiuni", mai spune vicepreședintele Asociației Românilor din Marea Britanie.

"România are nevoie de tine, implică-te"



Emisiunea face parte din proiectul "România are nevoie de tine, implică-te", finanțat de Departamentul Românilor de Pretutindeni.

Obiectivul general al proiectului este identificarea gradului de informare și interesul cu privire la posibilitățile de implicare a diasporei în viața civică a României, pentru întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.

Astfel, proiectul își propune identificarea și aprecierea oportunității unor modalități concrete de implicare, cum ar fi votul ca și formă de acțiune civică, dar și găsirea unor modalități de încurajare a românilor plecați să utilizeze mai eficient mijloacele deja existente.

