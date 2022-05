Un oligarh îmbogățit de regimul lui Putin spune că ar putea fi ucis pentru că a criticat războiul din Ucraina. "Tuturor le este frică"

Oleg Tinkov, un oligarh rus care a criticat în public războiul din Ucraina, spune acum că a fost forţat să-şi vândă activele şi să angajeze mai multe gărzi de corp, după ce a fost avertizat că ar putea fi în pericol, scrie Ziarul de Iași.

El este fondatorul uneia dintre cele mai mari bănci private din Rusia şi este cunoscut ca fiind unul dintre puţinii miliardari ruşi care şi-au construit averea în afara industriilor energetice şi de exploatare a resurselor naturale. Oleg Tinkov avea în luna noiembrie a anului trecut o avere estimată la 9 miliarde de dolari. Recent, într-un interviu acordat jurnaliştilor de la The New York Times oligarhul că a fost forţat să-şi vândă activele într-o „vânzare disperată, sub foc” orchestrată de Kremlin la ceea ce susţine că reprezintă doar 3% din valoarea lor reală.

„Nu am putut discuta despre preţ. Am fost ca un ostatic – iei ceea ce ţi se oferă. Nu am putut negocia.”, a spus el pentru The New York Times.

Tinkov a mai spus că a fost avertizat că şi viaţa lui este în pericol. El spune a spus: „Kremlinul mă va ucide”. Tot el a spus că nu a pus niciodată piciorul în Kremlin şi că l-a criticat uneori pe domnul Putin. Dar, spre deosebire de oligarhii ruşi care cu ani în urmă s-au rupt de Putin şi acum trăiesc în exil, cum ar fi fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski, Tinkov a găsit o modalitate de a coexista cu Kremlinul şi de a câştiga miliarde.

Oligarhii ruşi care au murit în condiţii suspecte în ultimele luni. Teoria comună - crimă, urmată de sinucidere

În urmă cu două săptămâni, oligarhul rus Serghei Protosenya a fost găsit mort în Spania, alături de soţia şi fiica sa. Poliţia locală cercetează cazul, care pare să fi fost o crimă urmată de sinucidere.

Dar fiul acestuia a respins public această teorie, afirmând că "tata nu este ucigaş". Cu doar o zi înainte de moartea lui Protosenya, un alt oligarh, Vladislav Avayev, a fost găsit mort în Moscova alături de fiica şi soţia sa. Teoria de lucru era identică: crimă urmată de sinucidere.

Aceştia sunt doar ultimii dintr-o serie de oligarhi care au fost găsiţi morţi în ceea ce par a fi sinucideri în ultimele luni.

"În toate cazurile, sunt suspiciuni că morţile lor ar fi fost înscenate să pară sinucideri. Dar cine a făcut asta, şi de ce?", a declarat Grzegorz Kuczynski, dorectorul Programului Eurasia de la Institutul Varşovia. Vezi mai mult AICI.

