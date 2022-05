Oligarhii ruşi care au murit în condiţii suspecte în ultimele luni. Teoria comună - crimă, urmată de sinucidere

Dar fiul acestuia a respins public această teorie, afirmând că "tata nu este ucigaş". Cu doar o zi înainte de moartea lui Protosenya, un alt oligarh, Vladislav Avayev, a fost găsit mort în Moscova alături de fiica şi soţia sa. Teoria de lucru era identică: crimă urmată de sinucidere.

Aceştia sunt doar ultimii dintr-o serie de oligarhi care au fost găsiţi morţi în ceea ce par a fi sinucideri în ultimele luni.

"În toate cazurile, sunt suspiciuni că morţile lor ar fi fost înscenate să pară sinucideri. Dar cine a făcut asta, şi de ce?", a declarat Grzegorz Kuczynski, dorectorul Programului Eurasia de la Institutul Varşovia, conform Business Insider.

Iată lista completă a oligarhilor morţi, care aparent s-au sinucis.

1. Serghei Protosenya

Acesta a fost găsit spânzurat într-o vilă din Spania, pe 19 aprilie. Soţia sa şi fiica în vârstă de doar 18 ani au fost şi ele găsite moarte în aceeaşi casă, cu multiple plăgi înjunghiate.

Poliţia catalană care investighează cazul crede că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere. Protosenya a fost angajat al Novatek, un gigant energetic rus. De altfel, cei de la Novatek au respins şi ei teoria conform căreia Protosenya s-ar fi sinucis, spunând despre el că a fost "un om extraordinar şi un familist desăvârşit".

The Catalan police body investigating the deaths said their primary working theory is that it was a murder-suicide, a spokesperson from Lloret De Mar's town hall previously told Insider's Mia Jankowicz.

"Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, dar ştiu că tata nu le-a făcut nimic. El nu putea să facă rău nimănui", a declarat Fedor, fiul lui Protosenya.

Averea acestuia era de 433 milioane de dolari.

2. Vladislav Avayev

În vârstă de 51 de ani, acesta a fost găsit mort, împuşcat, în apartamentul din Moscova, pe 18 aprilie. Lângă el se aflau cadavrele soţiei şi fiicei de 13 ani. Avayev a fost vicepreşedinte al Gazprombank. Conform poliţiei, apartamentul era încuiat din interior, astfel că şi aici se investighează o crimă urmată de sinucidere.

3. Vasily Melnikov

Melnikov a fost găsit mort în apartamentul său din Nizhny Novgorod, pe 23 martie. Miliardarul avea mai multe plăgi înjunghiate. În aceeaşi situaţie erau şi soţia sa, dar şi fiii săi, de 10 şi 4 ani. Cuţitele despre care se crede că sunt armele crimei au fost găsite la faţa locului.

Melnikov, care deţinea compania Medstom, ar fi pierdut sume importante de bani din cauza sancţiunilor impuse de Occident, motiv pentru care şi aici se investighează posiblitatea ca el să îşi fi ucis familia şi apoi să îşi fi luat viaţa.

4. Mikhail Watford

Născut în Ucraina, Watford a fost găsit spânzurat în garajul său din Surrey, Marea Britanie, pe 28 februarie. Conform poliţiei locale, moartea sa nu prezenta circumstanţe misterioase.

5. Alexander Tyulyakov

Acesta a fost găsit spânzurat în garajul său din Sankt Petersburg pe 25 februarie. Lângă el era şi un bilet de adio. Conform unor surse, Tyulyakov ar fi fost văzut cu semne vizibile de violenţă pe faţă înainte de moartea sa.

6. Leonid Shulman

Parte din conducerea Gazrpom, Shulman a fost găsit mort în ianuarie, înainte ca Rusia să înceapă invazia din Ucraina. Biletul de adio de lângă el indica faptul că Shulman nu mai voia să fie o povară pentru familia sa.

