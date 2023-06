Un nou transfer de zile mari în Arabia Saudită. Jucător de la Chelsea, cumpărat de Al-Hilal

Fundașul central, în vârstă de 32 de ani, se alătură lui Ruben Neves în echipa din Saudi Pro League, scrie BBC.

Mijlocașul lui Chelsea, N'Golo Kante, a acceptat și el să semneze pentru campionii saudiți Al-Ittihad, în timp ce coechipierul Edouard Mendy este aproape să se alăture lui Al-Ahli.

Koulibaly a semnat cu Chelsea de la Napoli, în iulie anul trecut, cu un contract de patru ani.

A ajuns la Stamford Bridge cu experiență europeană și internațională, după ce a ajutat Napoli să câștige Cupa Italiei în 2020 și Senegalul să câștige Cupa Africii a Națiunilor în 2022.

Dar a jucat doar 32 de meciuri pentru club în toate competițiile, marcând două goluri în 23 de apariții din Premier League.

„De la primul meu joc până la ultimul, a fost o onoare să port această insignă”, a scris Koulibaly pe Twitter.

„Sezonul trecut nu a fost cel pe care ni l-am dorit, dar vreau să le mulțumesc fanilor și tuturor celor de la club pentru sprijinul oferit.”

