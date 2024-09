Un moldovean i-a umilit pe soldații ruși din Transnistria, obligându-i să asculte imnul Ucrainei. "Sunt în țara mea"! - Video viral

O înregistrare video făcută de un cetățean moldovean la un punct de control din Transnistria a devenit virală după ce a fost făcută publică pe rețelele sociale. Bărbatul i-a umilit pe soldații ruși din această regiune a Moldovei ocupată de Rusia, după ce aceștia i-au spus că nu are voie să filmeze în zona de control.

"Tu, cetățean al Rusiei, mă vei reține pe teritoriul țării mele? Ai încurcat ceva probabil. Hai împrăștiați-vă și eu voi merge în treaba mea", le spune bărbatul soldaților ruși.

Ulterior în videoclip se vede cum moldoveanul se află în mașina lui, moment în care li se adresează urmăritorilor lui: „Băieți, iată cum se trece în mod corect de un punct de control din Transnistria. Deschideți geamul autoturismului vostru și dați la maximum muzica voastră favorita”.

În continuare se poate vedea cum bărbatul trece prin punctul de control în timp ce din boxele mașinii sale răsună imnul național al Ucrainei, lucru care probabil că i-a scot din sărite pe soldații ruși, asta pentru că la doar câteva minute el este oprit de o patrula de militari.

„Avem informații că înregistrați cu telefonul mobil”, îi spune un soldat.

„Da, sunt în țara mea și înregistrez ce vreau. Aveți întrebări pentru mine?”, întreabă moldoveanul.

„Nu aveți voie să filmați militarii aflați în serviciu, în zona punctului de control”, îi spune soldatul.

„Deci voi veniți peste mine și îmi spuneți că nu am voie să filmez?”, întreabă din nou moldoveanul.

„Da, nu aveți voie”, îi spune soldatul rus.

„Cine spune asta? Aici există o Constituție – Constituția Republicii Moldova. Sunt pe teritoriul Republicii Moldova și voi acționa așa cum consider necesar. Alte nelămuriri?”, intervine moldoveanul.

„Nu, nu aveți voie să filmați!”, îi spune din nou soldatul.

„Și ce-o să faceți, o să mă rețineți? Și de ce m-ați oprit, în primul rând?”, se revoltă moldoveanul.

„Nu aveți voie să filmați, v-am zis”, zice soldatul.

„Sunt în mașina mea, în țara mea. Din ce țară ești?”, întreabă bărbatul.

„Rusia”, îi spune acesta.



„Ei, eu sunt cetățean moldovean și sunt aici în țara mea, înțelegi? Hai, dați-vă la o parte și lăsați-mă să îmi văd de drum”, spune bărbatul.

„Riscați să fiți arestat!”, îl avertizează soldatul.

„Cine sunteți voi să mă arestați? Eu sunt cetățean al Moldovei, tu ești cetățean al Rusiei și vii aici, să mă arestezi pe teritoriul țării mele? Duceți-vă-n xxxx xxx în Rusia și arestați acolo pe cine vreți!”, se revoltă bărbatul.



În cele din urmă soldații ruși se dau la o parte, iar moldoveanul își continua deplasarea. Precizăm că în Transnistria se află o forță militară rusă de cel puțin 1.600 de militari, dar și câteva depozite uriașe de armament și muniție deținute de Kremlin. În plus, pe lângă trupele ruse, Transnistria are și propriile forțe armate, cifrate la circa 5.000 de militari, polițiști și agenți ai serviciului secret.

Video of the day: a Moldovan citizen humiliates "Russian peacekeepers" at the checkpoint in occupied Transnistria. pic.twitter.com/7jlAOjqRXy