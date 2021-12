Un miliardar american a fost nevoit să predea obiecte de artă furate în valoare de 70 de milioane de dolari

Miliardarul american Michael Steinhardt a predat autorităților americane 180 de obiecte de artă istorice furate și trecute ilegal peste granițe, evaluate la 70 de milioane de dolari. Totodată, a primit o interdicție pe viață de a cumpăra alte astfel de obiecte, în cadrul unei înțelegeri încheiate cu biroul procurorului general din Manhattan, scrie The Guardian.

Michael Steinhardt, unul dintre cei mai mari colecționari de obiecte de artă, a prezentat "un apetit ridicat pentru artefacte furate", a anunțat luni biroul procurorului Cyrus Vance Jr. Interdicția pe viață marchează încheierea unei investigații internaționale care a început în mod oficial în 2017.

Procuratura americană a spus că a descoperit în timpul anchetei dovezi clare că antichitățile erau furate din 11 țări, iar cel puțin 171 au trecut prin mâinile traficanților înainte să fie cumpărate de Steinhardt, notează Digi24.

Investigații alături de mai multe țări

Obiectele confiscate nu aveau un istoric clar al provenienței înainte să apară pe piața, au anunțat autoritățile americane, adăugând că au fost desfășurate investigații comune cu autoritățile din Bulgaria, Egipt, Grecia, Irak, Israel, Italia, Iordania, Liban, Libia, Siria și Turcia.

Michael Steinhardt a negat orice fel de greșeală în soluționarea problemei, care a încheiat ancheta la adresa lui.

"Zeci de ani, Michael Steinhardt a prezentat un apetit ridicat pentru obiecte de artă furate fără să fie preocupat de legalitatea acțiunilor sale, legitimitatea obiectului cumpărat și vândut sau daunele culturale provocate", a declarat procurorul Cyrus Vance Jr.

Procurorul a menționat că obiectele de artă confiscate vor fi returnate proprietarilor de drept, în loc să fie păstrate ca dovezi timp de câțiva ani până la încheierea unei eventuale puneri sub acuzare și unui proces.

Peste 1500 de artefacte furate au fost descoperite de Christos Tsirogiannis

Timp de 15 ani, profesorul Christos Tsirogiannis, un arheolog cunoscut, a identificat peste 1550 de artefacte furate și scoase la vânzare prin case de licitații, galerii comerciale, colecții private și muzee. Acum, în calitate de profesor asociat al Institutului de studii avansate de la Universitatea din Aarhus (Danemarca), ajută la repatrierea obiectelor de artă alertând Interpolul și alte autorități.

„Am alertat prima dată procuratura din New York legat de cazul Steinhardt în 2014, când am identificat o statuetă preistorică din Sardinia, evaluată la 800-1.200.000 de dolari, scoasă la licitație de Steinhardt prin case de licitații Christie's din New York. Am găsit o imagine a aceleiași statuete, ruptă în bucăți, în arhiva fotografică confiscată de la cunoscutul vânzător de artefacte condamnat Giacomo Medici. Obiectul a fost retras și repatriat în Italia... Acest caz a dus treptat la descinderile de la locuința și biroul lui Steainhards, cu rezultatele pe care le vedem azi", a declarat profesorul Christos Tsirogiannis.

Avocații au miliardarului american au anunțat că „Michael Steinhardt este mulțumit că ancheta procuraturii americane s-a încheiat fără acuzații și că obiectele luate în mod nedrept de alții se vor întoarce în țările lor", potrivit Jurnal.md.