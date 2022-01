Un graffiti care îl critică pe Kim Jong-Un, pe o clădire din Phenian. "Nenorocitule, oamenii mor de foame din cauza ta"

Inscripţia, care îi transmitea lui Kim Jong-Un "nenorocitule, oamenii mor de foame din cauza ta", a fost descoperită cu ocazia organizării în Phenian a celei de-a Patra Şedinţe Plenare a celui de-al Optulea Comitet Central al Partidului Muncitoresc din Coreea, scrie DailyNK.com.

Grafitti-ul a fost descoperit de un cetăţean identificat sub numele de Kim, în timp ce patrula în cartier. Potrivit protocolului, liderul inminban-ului, unitatea de patrulare cetăţenească, a raportat incidentul ofiţerului local de securitate, care a făcut mai departe un raport către filiala locală a Ministerului de Interne. Ulterior, sesizarea a ajuns pe masa ministrului de interne. Zona respectivă a fost închisă, iar grafitti-ul a fost şters.

În Coreea de Nord este strit interzisă orice formă de critică la adresa liderului suprem, astfel că vinovatul riscă să fie acuzat de infracţiuni împotriva statului, ceea ce i-ar putea aduce fie o viaţă în lagăr, fie pedeapsa cu moartea.

Autorităţile nord-coreene se tem că grafitti-ul ar putea fi dovada faptului că regulile extreme impuse sub pretextul urgenţei sanitare au generat mai multă nemulţumire populară decât se aşteptau.

Evenimentul este cu atât mai serios cu cât a avut loc în preajma comemorării a 10 ani de la moartea lui Kim Jong Il, sărbătoarea naşterii mamei lui Kim Jong Il şi şedinţa plenară a partidului.

Astfel, autorităţile au început să facă teste grafologice muncitorilor de la fabricile locale şi studenţilor din oraş, dar îi şi interoghează pe aceştia pentru a afla unde erau pe data de 23 decembrie 2021.

Kim Jong-un a apărut în public mai slab ca niciodată

Liderul nord-coreean, în vârstă de 37 de ani, este mai slab ca niciodată în imaginile postate online de Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord, surprinse în timpul unei reuniuni cheie a partidului de guvernământ care se defășoară în această perioadă.

Dincolo de interesul politic și strategic stârnit de reuniune, presa internațională a observat că liderul nord-coreean a slăbit semnificativ de la ultima sa apariție publică documentată cu imagini. Din cauza scăderii în greutate, mult timp s-a speculat că Kim ar avea probleme de sănătate. Însă serviciile de informații din Coreea de Sud au spus într-un raport din octombrie că acesta este sănătos. Serviciul Național de Informații (NIS) a apreciat atunci că greutatea lui Kim a scăzut de la aproximativ 140 de kilograme la 120 de kilograme.

