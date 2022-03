Un general rus ar fi fost reținut de FSB

„Trei surse independente spun că adjunctul șefului adjunct al Rosgvardia din Rusia (Garda Națională, o unitate a forțelor armate interne ale Rusiei, care a suferit pierderi enorme în Ucraina), generalul Roman Gavrilov, a fost reținut de FSB”, serviciul de securitate intern, succesor al KGB, scrie pe Twitter Christo Grozev, cunoscut pentru sursele sale în rândul serviciilor secrete ruse, fiind un jurnalist care a dat multe informații privind activitatea acestora și a regimului de la Kremlin, confirmate de-a lungul timpului.

„Gavrilov a lucrat anterior și în cadrul FSO, serviciul de securitate al lui Putin. Motivul reținerii este neclar: totuși, conform unei surse, el a fost reținut de către departamentul de contrainformații militare al FSB pentru 'scurgeri de informații militare care au dus la pierderi de vieți omenești', în timp ce alte două surse spun că a fost vorba de 'risipirea inutilă de combustibil'.

De asemenea, liderul de la Kremlin a decis zilele trecute ca doi şefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, (5 SOiMS (departamentul de informaţii externe al FSB), să fie puşi sub arest la domiciliu, potrivit unui jurnalist rus de investigaţii, specializat în anchete despre serviciile secrete şi de spionaj ale Federaţiei Ruse.

Astfel, Serghei Beseda, şeful acestui serviciu şi adjunctul său Boluh, au fost plasaţi sub arest la domiciliu, conform surselor pe care le am în acest serviciu”, a scris jurnalistul rus de investigaţii Andrei Soldatov pe Facebook. Potrivit lui Soldatov, Serviciul 5 al FSB se ocupă de informaţii externe, având în responsabilitate şi Ucraina. „Printre motivele represiunilor se numără deturnarea fondurilor alocate pentru munca subversivă şi sub acoperire în Ucraina, precum şi informaţii false cu bună ştiinţă despre situaţia politică din Ucraina ”, scrie jurnalistul.

Vladimir Putin a demis în ultima perioadă şi opt generali de vârf şi este „furios” pe FSB (fost KGB) după ce trupele sale au suferit o serie de înfrâangeri jenante în primele zile ale războiului din Ucraina, scrie Daily Mail. Putin acuză servicii de informaţii de acţiuni „defectuoase” şi pe generali de „strategii proaste”.

