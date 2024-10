Un deputat britanic a fost suspendat, după ce a fost filmat cum lovea un bărbat /video

Citește și: Se schimbă pozițiile în Austria privind aderarea României la Schengen. Nehammer și Karner au tot mai puțini aliați

Mike Amesbury, membru al Parlamentului britanic și reprezentant al Partidului Laburist, a fost suspendat din partidul său după ce o înregistrare video a ieșit la iveală, aparent arătându-l în timp ce lovește în repetate rânduri un bărbat. Incidentul, care a avut loc sâmbătă dimineață, a atras o reacție promptă atât din partea poliției, cât și a partidului său politic.

Potrivit informațiilor publicate de MailOnline, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum Amesbury, într-o confruntare fizică cu un cetățean, ar fi lovit victima până când aceasta s-a prăbușit la pământ. Înregistrarea video arată cum bărbatul căzut este apoi lovit în continuare.

