Un cântăreț de la noi și-a dezvăluit orietarea sexuală: DA, sunt GAY! "Am avut relații amoroase cu alți interpreți". Cum l-a cunoscut pe Aurelian Preda

Este vorba despre interpretul George Craioveanu, în vârstă de 44 de ani. El a dezvăluit pentru Star Popular că este gay. Craioveanu trăiește de 14 ani în Viena și spune că toți membrii familiei sale știu despre orientarea sa sexuală, așa că nu vede o problemă dacă despre acest lucru vor afla și ceilalți.

”Da, așa este! Eu nu am de ce să mă ascund, despre mine știe familia, știu prietenii, locuiesc de 14 ani în Viena, suntem în 2021, de ce să mă feresc? Carieră mea nu a avut de suferit din cauza asta, eu am cântat pentru sufletul meu, nu pentru bani. Nu am ascultat niciodată de bârfele oamenilor, eu mi-am văzut de drumul meu. Dacă aș fi catalogat în vreun fel, părerea lor este inexistentă pentru că în muzică populară sunt foarte multe persoane gay care nu-și asumă asta de frică bârfelor. Dar ei se știu între ei.

În lumea muzicii populare se știe despre foarte mulți interpreți, dar nu sunt asumați pentru că au cântări, contracte, din asta trăiesc. Oamenii nu sunt deschiși pentru asta, muzică tradițională românească este ascultată în general de oameni mai în vârstă care sunt mai limitați într-un fel. De asta nu sunt asumați cântăreții, că să nu-și piardă pâinea.” ,a declarat cântărețul.

Cum l-a cunoscut pe Aurelian Preda

George Craioveanu a vorbit și despre prietenia sa cu regretatul artist Aurelian Preda.

”Am fost singurul solist de muzică populară care l-a ajutat pe Aurelian Preda, la Viena. Eram singurul prieten din Viena la care apela. Noi avem un grup de prieteni din gașcă LGBT din care și el făcea parte. Așa ne-am cunoscut, într-o saună privată din Viena. Dacă ar fi trăit cred că și-ar fi asumat, nu cred că avea ceva de ascuns, era un om liber.”, a mai dezvăluit George Craioveanu.

"Am avut relații amoroase cu alți interpreți de muzică populară"

”Sigur că am avut relații amoroase cu alți interpreți de muzică populară, n-o să dau nume, dar am avut! Și nu doar cu unul. Sunt un om liber, se știe că sunt singur, dar nu cred că viață privată a cuiva are legătură cu ceea ce face pe scenă.

Când omul te cheamă să cânți, te cheamă pentru job-ul tău, vocea ta, nu te cheamă să te întrebe cu cine ai dormit în pat. Așa a fost viață mea de când mă știu. Și când eram în România aveam iubit. Dar am plecat în Viena, un oraș cosmopolit, unde oamenii sunt liberi, pot să facă tot ce doresc și nu sunt văzuți diferit. Cei din comunitatea LGBT, oameni că și mine, nu sunt huiduiți sau alungați. Noi suntem un popor ortodox și tradiția noastră ne face să fim mai retrași și mai vulnerabili în a gândi liber.”, a mai declarat George Craioveanu.