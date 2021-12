Un biciclist s-a lovit de o mașină care a încetinit pentru a lăsa niște gâște să traverseze strada

Un biciclist ghinionist a distrus luneta unei mașini a cărei șoferiță a încetinit pentru a lăsa niște gâște să traverseze strada pe care circula, a transmis poliția britanică, potrivit BBC. Incidentul a avut loc în Richmond Park, Marea Britanie, duminică dimineața.

Poliția a explicat că bărbatul lovit a fost dus la spital, însă rănile lui nu i-au pus viața sau integritatea corporală în pericol.

Officers at #RichmondPark have been dealing with a road traffic collision between Kingston Gate and Ham Gate after the driver of a vehicle slowed to allow some geese to cross the road and a male on a bicycle collided into the rear of her vehicle and through the back window. pic.twitter.com/dNbWJPBDgY