Un avion a rămas fără ușă în timpul zborului, iar bagajele pasagerilor au căzut din aeronavă. "Un bărbat a fost aproape zdrobit" - Video

Pasagerii de la bordul unui avion comercial rusesc au trecut prin momente de groază, după ce o ușă din spatele aeronavei s-a deschis în timpul zborului, iar căciulile și bagajele lor au fost aspirate afară, în timp ce cabina se depresuriza, scrie New York Post.



Serghei Lidrik, în vârstă de 33 de ani, a surprins imaginile dramatice cu el însuși și ceilalți pasageri de la bordul avionului An-26, care aparține companiei IrAero, a raportat East2West News.



Avionul decolase din îndepărtatul oraș siberian Magan, acolo unde erau înregistrate cu temperaturi de -41 de grade, îndreptându-se spre Magadan, pe coasta Pacificului a Rusiei, potrivit publicației.

"Zborul s-a încheiat mai repede decât se aștepta, cu un rezultat greșit. Oamenii au fost șocați la început. Pasagerilor le-au zburat căciulile", a spus Lidrik.



Un alt pasager a declarat: "Un bărbat care stătea în spatele avionului a fost aproape zdrobit. Tocmai își desfăcuse centura de siguranță".



Pe lângă căciulile pasagerilor, din avion au fost aspirate niște bagaje. Pilotul aeronavei s-a întors spre orașul Magan, acolo unde au făcut o aterizare de urgență. Din fericire, toți cei 25 de oameni care se aflau la bord avionului au supraviețuit.



Magan se află la opt mile de Yakutsk, capitala regiunii Yakutia și cel mai rece oraș din lume, potrivit raportului. Antonov An-26 este un avion din epoca sovietică, care a fost introdus în 1970 și a încetat să fie fabricat în 1986. O anchetă a fost declanșată cu privire la incidentul înfiorător.

