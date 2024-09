Un avertisment ignorat şi un îndemn eronat: Cum explică experţii militari seria de incidente din Liban cu explozia pagerelor

Avertizaţi să nu folosească smartphone-uri, dar îndemnaţi să utilizeze pagere

Pagerele care au explodat erau un nou model introdus de Hezbollah în ultimele luni, potrivit a trei surse de securitate citate de Reuters. Wall Street Journal a raportat că dispozitivele detonate făceau parte dintr-un nou transport primit de Hezbollah în „ultimele zile”.

La jumătatea lunii iulie, Reuters a citat șase surse anonime apropiate de Hezbollah, care au declarat că partidul le-a interzis membrilor săi să folosească telefoane mobile pe câmpul de luptă, cerându-le în schimb să folosească curieri și pager pentru a comunica. Într-un discurs din februarie, liderul partidului, Hassan Nasrallah, a vorbit despre pericolele smartphone-urilor, numindu-le „dispozitive de spionaj care pot fi controlate”.

Iată câteva informații cu privire la ceea ce mai mulți experți militari consideră a fi un atac cibernetic fără precedent.

Într-o postare pe X, expertul militar și corespondentul de război veteran Elijah Magnier a analizat hacking-ul, în special în ceea ce privește pregătirea prealabilă.

- Intruziune tehnică: Pentru ca Israelul să integreze un declanșator exploziv în noul lot de pagere, ar fi avut probabil nevoie de acces la lanțul de aprovizionare al acestor dispozitive. Serviciile secrete israeliene s-au infiltrat în procesul de producție, adăugând o componentă explozivă și un mecanism de declanșare de la distanță în pager-uri fără a ridica suspiciuni.

- Utilizarea unei terțe părți: Implicarea unui vânzător terț indică un posibil front al serviciilor de informații sau un intermediar compromis care facilitează distribuirea acestor dispozitive alterate către Hezbollah.

- Activare la distanță: Menționarea unei explozii implică un mecanism de declanșare de la distanță, posibil folosind o frecvență specifică sau un semnal codificat care activează dispozitivul exploziv din pager. Acest lucru necesită atât sofisticare tehnică, cât și sincronizare precisă pentru a maximiza numărul victimelor.

- Încălcarea securității: Acest incident indică o încălcare semnificativă a protocoalelor de securitate ale Hezbollah. Faptul că organizația nu a reușit să detecteze pagerele falsificate înainte de distribuirea lor sugerează o lacună în verificarea lanțului de aprovizionare și în măsurile interne de securitate.

La rândul său, Hanin Ghaddar, cercetător la Washington Institute for Near East Policy, vorbește despre „o operațiune foarte amplă care scoate în evidență un aspect important: Hezbollah este complet expus actiunilor militare și de intelligence israeliene”.

„Israelienii pot face orice doresc cu membrii și personalul Hezbollah, oricând și oriunde”, explică ea pentru L'OLJ. „Chiar dacă nu există încă o decizie de a intra în război, acest atac este un mijloc de presiune folosit de israelieni pentru a împinge Hezbollah la un acord care consolidează securitatea statului Israel”.

„Contextul actual al tuturor acestor lucruri se referă la următoarea etapă a acestui război: unde va fi zona tampon? Va fi în sudul Libanului sau în nordul Israelului? Israelienii vor să mute zona tampon în Liban și vor să se asigure că Hezbollah își va înțelege propriile limite.”

„Nu suntem siguri dacă Hezbollah consideră [acest atac] drept o provocare serioasă și dacă va face ceva în acest sens. Timpul ne va spune”, afirmă Ghaddar.

Între timp, jurnalistul israelian Anshel Pfeffer, editorialist la Haaretz și corespondent în Israel pentru revista The Economist, a scris pe X că „Un stat care are capacitatea de a intra în sistemul de comunicații al unei organizații inamice nu va dezvălui că are această capacitate doar pentru a răni agenții organizației, cu excepția cazului în care este un ,,preludiu la o operațiune mai amplă sau pentru a preveni o operațiune planificată de către organizația inamică, notează DefenseRomania.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News