Un an de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului. Promisiunea ambasadorului Lior Ben Dor

El a participat, în curtea Templului Coral din Bucureşti, la ceremonia de comemorare a unui an de la atacurile Hamas împotriva Israel. Alături de el au fost mama şi fratele ostaticei de origine română Doron Steinbrecher - Simona şi Dor Steinbrecher, scrie Agerpres.



Diplomatul a apreciat că războiul în care este implicată ţara sa va fi "unul lung".



"De la începutul acestui război, de la atacul terorist asupra noastră, de pe 7 octombrie, când au omorât peste 1.200 de israelieni, i-au incendiat de vii, au măcelărit oameni care dansau în timpul unei petreceri, au incendiat oameni care încercat să fugă cu maşinile lor, au răpit 240 de persoane, nu doar israelieni, ci şi străini, evrei şi arabi - cetăţeni israelieni. După acest atac terorist am ştiut că va fi un război lung", a spus Lior Ben Dor.



După 7 octombrie 2023, a adăugat el, "Hamasului i s-au alăturat atât Hezbollah, cât şi houthi şi Iran în a provoca teroare". Astfel, ţara sa vrea să elimine posibilitatea de a fi atacată din nou.



"Vrem să locuim într-o ţară sigură (...). Aceşti terorişti nu ameninţă doar Israelul. Ei şi agenda distrugerii pe care o au sunt o ameninţare pentru întreaga comunitate internaţională, pentru întreaga civilizaţie", a mai spus ambasadorul şi a mulţumit României pentru solidaritatea faţă de ţara sa.



El a arătat că Israelul face eforturi pentru a distruge o "infrastructură teroristă".



"Suntem hotărâţi să facem orice este nevoie pentru a aduce acasă toţi ostaticii. Ştim că mulţi sunt sunt încă în viaţă - bărbaţi, femei, copii, bătrâni. Ştim că acesta este unul dintre obiectivele principale acestui război", a mai afirmat Lior Ben Dor.



Potrivit lui, în prezent mai există 101 ostatici ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza.



Simona Steinbrecher a mărturisit că se gândeşte mereu la chipul fiicei sale şi speră la o înţelegere pentru aducerea acasă a celor ţinuţi în Gaza. De asemenea, se teme pentru fiica ei, deoarece a văzut o persoană care s-a întors din captivitate şi cântărea doar 36 de kilograme.



Doron Steinbrecher, spune mama ei, care a venit la evenimentul comemorativ cu o fotografie a ei, s-a pregătit să devină asistent veterinar şi în ziua atacului Hamas i-a spus la telefon că a intrat cineva în casa ei. Patru zile mai târziu a primit un mesaj vocal în care tânăra spunea: "M-au răpit!".



De altfel, pentru Simona Steinbrecher, timpul se măsoară în zile de la atacul Hamas. În ziua 107 a văzut chipul fiicei sale într-un mesaj video publicat de Hamas.



Fratele lui Doron Steinbrecher, Dor, spune că sora sa este încă "în iadul din Gaza".



"Nu dormim. E greu pentru noi, dar pentru sora mea mai mică e sigur şi mai greu. Este acolo fără mâncare, fără apă, fără medicamentele pe care trebuie să le ia zilnic. Nu ştim dacă e vie. Singurul semn de viaţă de la ea a fost acum peste 250 de zile", a spus el.



Yael Peri-Solomon, membră a kibuţului Ein HaShlosha, a povestit ce înseamnă viaţa la doi kilometri de Fâşia Gaza. Locuitorii de acolo, "în ultimii 20 de ani, au fost supuşi tirurilor repetate de rachete, având de fiecare dată doar 15 secunde la dispoziţie să evacueze locul".



"Au fost constant doar nişte ţinte. În această realitate au crescut generaţii de copii", a afirmat Yael Peri-Solomon şi a mărturisit că sora ei, Adi, este supravieţuitoare a atacului Hamas.



În curtea Templului Coral a fost amenajată o expoziţie cu fotografii din ziua atacului terorist şi au fost aşezate vaze cu 1.200 de flori galbene, culoarea simbol pentru cei 1.200 de oameni ucişi la 7 octombrie 2023.



"Îmi pare foarte rău că sunteţi aici. Mi-aş fi dorit aproape orice, dar nu ca această curte, încărcată de un simbolism deosebit, să fie astăzi plină de oameni care au venit la o comemorare", a spus preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Silviu Vexler. El a adăugat că în această perioadă ar fi trebuit să aibă loc celebrarea Anului Nou evreiesc.



De asemenea, a deplâns faptul că "lumea internaţională a înţeles prea puţin din ceea ce s-a întâmplat atunci, care este impactul".



"Am văzut cum din ce în ce mai mult, în marile capitale ale lumii, în loc să existe marşuri imense în care să se ceară eliberarea ostaticilor şi sprijinirea Statului Israel în lupta cu organizaţiile şi statele teroriste internaţionale, am văzut proteste împotriva Statului Israel, proteste împotriva victimelor, definite ca o formă de răzbunare împotriva unor agresori imaginari", a punctat el.



Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a spus că acest fenomen a avut loc şi în ţara noastră.



"Am văzut din păcate chiar şi în România unele fantome ridicole ale trecutului, care au încercat să îşi folosească poziţiile efemere pentru a face propagandă pentru o coaliţie de grupări şi organizaţii teroriste", a spus Vexler.



Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Peer Gebauer, a transmis un mesaj de compasiune pentru victimele de la 7 octombrie 2023 şi pentru familiile lor.



"În prezent, situaţia pentru oamenii din regiune este mai grea ca oricând. Atacurile teroriste îngrozitoare ale Hamas au adus suferinţă tuturor părţilor - în Israel, în Teritoriile Palestiniene, în ţările vecine teritoriilor. Avem compasiune pentru toate victimele nevinovate din regiune, sperăm că se va găsi loc pentru a pune punct luptelor. Dar un lucru este clar pentru noi: Israelul are dreptul de a se apăra, de a răspunde la atacurile şi ameninţările teroriste, de a lupta cu acestea pentru a-şi apăra cetăţenii. Contracararea eficientă a ameninţărilor teroriste fac Israelul şi regiunea locuri mai sigure", a spus diplomatul.

