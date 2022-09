Udrea, nou mesaj din închisoare: Mă lupt să îi pot fi alături Evei când face 4 ani

„Stau de cinci luni departe de copilul meu pentru că sunt ilegal în pușcărie, deoarece niște judecători au decis abuziv, pe de o parte, să nu aplice în dosarul meu o decizie a CCR pe care au aplicat-o la toate celelalte cazuri: Șova, Pop, Niță, Bica, Vâlcov etc și să țină cont de o decizie CJUE pe care, pe de altă parte, au aplicat-o greșit. Ca urmare, tot timpul pe care legea mi-l permite îl aloc întâlnirilor cu fetița mea, toate vizitele și toate minutele de convorbiri telefonice zilnice le păstrez pentru ea. A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat, așa că îmi spune mereu să mai păstrez câteva minute să o mai pot suna și înainte de culcare. Ceea ce uneori nu se mai întâmplă pentru că trebuie să mai vorbesc și cu avocații”, a transmis Elena Udrea pe contul de Facebook.

„M-am luptat să pot să îmi țin copilul în brațe după ce patru luni nu l-am văzut deloc. Legea stupidă obligă copiii să își vadă mamele deținute din spatele unui “dispozitiv de protecție”. Cu ajutorul Avocatului Poporului, până la modificarea Legii, am obținut o derogare de la conducerea ANP, astfel că acum mamele se întâlnesc cu copiii lor fără geamul despărțitor. Acum mă lupt să îi pot fi alături Evei la ziua în care împlinește 4 ani fără să fie obligată să vină la pușcărie ca să fie cu mine. Cred că nicio mamă nu își dorește pentru copilul ei să își aniverseze 4 ani de viață la închisoare. Legea permite ieșirea din penitenciar a deținuților pentru a menține relația cu familia, dar și aici nu se face nicio diferență între o mamă care merge acasă la copiii ei și un bărbat fără copii, care merge să bea o bere cu rudele sale eventual. În plus, procedura de acordare a acestei permisiuni a fost complicată prin decizia conducerii ANP, devenind foarte greu de pus în practică. Trebuie ținut cont de nevoia copiilor de a avea mama alături cât mai mult timp posibil, la vârsta formării psihoemoționale a acestora mai ales. Acest aspect este important nu doar pentru copil, pentru mamă, ci și pentru societate, pentru că, copiii de azi sunt adulții de mâine”, a conchis Elena Udrea.

Elena Udrea, după ce Cristian Cioacă a fost eliberat 24 de ore: Am o problemă cu modul în care principiul menținerii legăturii cu familia e legiferat

Elena Udrea a transmis un mesaj în contextul în care Cristian Cioacă, fostul polițist acuzat de uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, dispărută acum 15 ani, a ieșit din închisoare, pentru 24 de ore.

„Nu am ceva împotriva permisiei lui Cioacă, este dreptul său legal, am o problemă însă cu modul în care principiul menținerii legăturii cu familia este legiferat la noi", și-a început astfel, duminică, Elena Udrea mesajul transmis pe contul de Facebook.

„Legislația privind executarea pedepselor cu închisoarea este nu doar total ineficiență, România având unul dintre cele mai mari grade de recidivă din Europa, ci și anacronică, ilogică, aberantă, în anumite prevederi, ce aduce la crearea unor adevărate drame umane, drame care nu aduc niciun beneficiu societății, doar distrug vieți. La cum am spus deja, legea actuală nu face nici o diferența între un bărbat condamnat pentru omor cu premeditare, care nu are nici copii și o mamă condamnată pentru furt din magazine ori abuz în serviciu, eventual cu un copil mic sau mai mulți. Nu doar că în ambele cazuri vizitele se pot primi doar în condițiile în care se folosește un “dispozitiv de protecție” un geam care ajunge să separe pe mama de copilul ei, dar și în cea ce privește dreptul de a menține contactul cu familia al deținuților, tratamentul este identic. Adică, posibilitatea de a ieși din penitenciar pentru a te întâlni cu familia este același și pentru un bărbat care merge să bea o bere cu rudele sale ca și pentru o mamă care ar vrea să îi fie alături copilului sau când este ziua lui de naștere, când merge în prima zi la grădiniță sau la școală, când are un examen important, sau când are nevoie de alinarea mamei, pur și simplu.

Păstrarea și consolidarea relațiilor cu familia evident sunt importante pentru fiecare persoană care se află în închisoare. Dar cu atât mai mult trebuie ocrotită și susținută relația unui copil cu mama sa, când aceasta este obligată să lipsească o perioadă de timp de lângă copil”, a precizat Elena Udrea.

„Legislația noastră nu are în vedere, în nici unul din aspectele pe care le tratează, situația copiilor al căror mame sunt în detenție. La fel, categoria de deținuți, mame, mame de copii mici, nu există în viziunea legiuitorului nostru. Asta arată lipsa de înțelegere a rolului pedepselor raportat la societate, a nevoii de a sprijini dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor, evitând pe cât este posibil dobândirea de către aceștia a unui comportament de risc, în condițiile în care este demonstrat cu studii recente, ultimul realizat anul acesta în Statele Unite, că copii ale căror mame sunt în detenție rămân cu trauma pentru restul vieții și un procent important dintre aceștia ajung să încalce legea ei înșiși”, a conchis Elena Udrea.

