Ucrainenii au lovit cu ATACMS un aerodrom militar din Crimeea /video

Statul Major a declarat, printr-o postare pe Facebook, că acesta este unul dintre aerodromurile operaționale utilizate de Rusia pentru a controla spațiul aerian, în special de deasupra Mării Negre, și pentru a lansa lovituri aeriene asupra teritoriului ucrainean. De asemenea, a subliniat că aerodromul era protejat de sisteme moderne de apărare antiaeriană rusești, care nu au reușit să apere această instalație militară importantă.

Canalul de Telegram rusesc Astra, citând surse din serviciile de urgență, a raportat că atacul a fost realizat cu rachete balistice tactice de fabricație americană ATACMS. În urma loviturii, un depozit de muniție a fost distrus, provocând un incendiu și rănirea a doi militari ruși. O rachetă ATACMS a lovit și o instalație antiaeriană din regiune, distrugând o stație radar. Potrivit Astra, Ucraina a lansat patru rachete ATACMS, dintre care două au fost doborâte.

Ukrainian forces conducted a missile strike on Russia's Saky airfield in occupied Crimea.



Sources reported explosions, fires, and ammo detonations, suggesting damage to an ammunition depot and a nearby radar station.

