Tzancă Uraganu a arătat câți bani a câștigat după o singură seară de cântat 

În numai trei ore de la postarea clipului pe internet în care Tzancă Uraganu se laudă cu suma mare de bani câștigată după o singură noapte de cântat, clipul a strâns peste 10 000 de redistribuiri și peste 26 000 de aprecieri. Manelistul menționează însă că banii sunt strânși după ce a cântat la patru nunți.

"Toți amărâții României au început să posteze clipuri. Cum mă trezesc din somn, apare câte un amărât de-ăsta și începe să vorbească urât și să jignească. Am înțeles că săriți să luați apărarea, mi se pare normal. Dar de ce trebuie să jigniți, să vorbiți că ați fost amărâți sau că ați fost mai știu eu cum. Vorbiți despre ce se întâmplă în 2024 (manelistul începe să scoată teancuri de bani pe masă-n.r.). Am spart România de ani de zile. Uitați ce bani am luat într-o seară! Aici e tot ce s-a întâmplat aseară. Vorbiți așa, uitați ce se întâmplă într-o singură seară, în 2024. Nu mai vorbiți ce am făcut acum 15 ani și acum 20 de ani. Amărâților, țineți contul la toată lumea și vorbiți numai prost și urât. Nu vă mai ajunge nimic. Numai așa, încontinu, apăreți câte un fraier de-ăsta, câte un amărât, că mă faceți să fiu ceea ce nu vreau să fiu. Mă faceți să vorbesc. Uitați și vorbiți aici cu șefu' care face asta într-o seară (bagă mânaîn teancul cu bani și îi împrăștie pe masă-n.r.). Uitați ce bani am făcut într-o seară. Am venit acasă la 7:00 dimineața după patru nunți. Uitați, luați de aici până nu mai știți de voi. Fraierilor!" a spus manelistul într-un clip postat pe internet.

Manelistul spune ca nu mai poate lua evenimente deloc în acest an și îi avertizează pe toți doritorii să nu mai insiste pentru că nu mai poate onora alte spectacole.

Tzancă Uraganu, prădat de hoți în 2022

Tzancă Uraganu cântă des despre bani, lux și se afișează în videoclipuri cu mașini foarte scumpe. Aceste aspecte au fost observate și de hoți, care în 2022 i-au spart casa manelistului. Din cele povestite chiar de el, hoții au intrat într-un apartament pe care-l deține în zona Pipera.

Deși la vremea respectivă spunea că nu i-au furat aproape nimic, pentru că ține banii la bancă, a pus la bătaie o recompensă de 10 000 euro pentru persoanele care ar fi reușit să furnizeze informațiile necesare pentru prinderea hoților.

”Sunt un pic nervos pentru oamenii ăștia care nu știu ce să mai facă…Ați spart apartamentul ăsta din Pipera. Sunteți niște hoți foarte proști pentru că nu ați găsit nici banii la care v-ați fi așteptat voi pentru că toți banii pe care îi am eu sunt pe card. Toți banii pe care îi iau sunt pe telefon. Mai mult ați făcut deranj aici și o să plătiți, nu o scăpați. O să fiți depistați, ați luat ce ați luat, ceva ce pentru mine nu prea contează. Ați luat ceva, dar pentru mine chiar nu contează," spunea Tzancă Uraganu în 2022.

Nu a fost singura întâmplare care l-a adus pe manelist în atenția presei. Acesta s-a plâns de mai multe ori că a primit bani falși la diverse evenimente, în timpul dedicațiilor.

Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, are 33 de ani și provine din zona municipiului Ploiești, acolo unde s-a lansat în muzică.

