Tudor Chirilă a făcut-o praf pe Gabriela Firea: Situația lăsată de ea în București e mai mult decât dezastruoasă / video

Artistul a spus că, la alegerile trecute, l-a votat pe Nicușor Dan pentru că nu consideră că Gabriela Firea a făcut ceva pentru București.

„Eu nu îmi doresc ca Gabriela Firea să fie primar vreodată! Pentru acest lucru am votat cu altcineva data trecută. L-am votat pe Nicușor Dan pentru că nu consider că Gabriela Firea a făcut ceva în acest oraș. Îmi mențin acest punct de vedere în legătură cu Gabriela Firea”, a spus Tudor Chirilă într-un interviu pentru Spectacola.ro.

„Situația lăsată de Gabriela Firea în București este mai mult decât dezastruoasă!”, a mai spus Tudor Chirilă. Cântărețul a adăugat că Gabriela Firea „și-a adus foarte mulți oameni în Primăria București pe care i-a angajat”.

Vezi răspunsul integral îl găsiți de la minutul 30:

VEZI ȘI: One-man show-ul "Visul American" ("Drinking in America") cu Tudor Chirilă şi în regia Iarinei Demian a avut primul turneu naţional post-pandemie, în perioada 2 aprilie - 18 mai, în 17 oraşe din ţară.



Show-ul după Eric Bogosian are nouă monologuri în care Tudor Chirilă se transformă în tot atâtea personaje şi oferă, timp de o oră şi jumătate, "o radiografie brutal de sinceră, comică şi cinică a Americii şi a lumii în care trăim".



"Teatrul este efemer. Energia care se naşte din relaţia public - actor este unică. Ea nu poate fi fixată pe niciun suport. Nu poate fi transmisă de o cameră video. Teatrul se naşte, trăieşte şi moare. Şi apoi vine alt spectacol, alt teatru. De aia orice actor îşi doreşte să arate un spectacol cât mai multor oameni. Să se asigure că el a fost văzut şi că oamenii ăia vor ţine minte seara aia specială. Plecăm în turneul ăsta într-un moment dificil pentru lume şi pentru cultură, dar nu e bucurie mai mare decât să ştim că am revenit la normalitatea unor săli care pot fi umplute de public. Şi cred că publicul din ţară a fost destul de mult privat de teatru. (...) 'Visul American' este oglinda în care trebuie să avem curaj să ne uităm cu toţii", a afirmat Tudor Chirilă.



Scenografia şi costumele spectacolului - Irina Moscu; lighting design - Daniel Klinger; video design - Dilmana Iordanova. Producător - Teatrul De Comedie.





