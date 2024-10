Trump, în campania electorală cu mașina de gunoi: Pentru mine sunteți sufletul Americii

Citește și: Cum va opri Donald Trump războiul din Ucraina în 24 de ore. Politologul american Elliot Gerson: E absurd! - VIDEO

Donald Trump lucrează ”cu materialul clientului” și încearcă să exploateze o gafă făcută de președintele american în exercițiu, Joe Biden, cu privire la alegătorii săi, deplasându-se la un miting electoral la volanul unui camion de colectare a gunoiului, în timp ce cursa sa electorală pentru Casa Albă în fața candidatei democrate Kamala Harris a intrat în linie dreaptă, relatează AFP, scrie Agerpres.



Astfel, cu mai puțin de o săptămână înaintea scrutinului de la 5 noiembrie, al cărui rezultat rămâne incert, președintele democrat i-a complicat situația vicepreședintei sale, calificându-i pe susținătorii predecesorului său republican drept ”gunoaie”, după care și-a retractat cuvintele.



Dar răul fusese deja făcut, într-o campanie acerbă în care fiecare tabără a încercat să exploateze pașii greșiți ai celeilalte și în care cei doi candidați s-au luptat pentru aproape fiecare vot din cele șapte state-cheie ('swing states') care vor fi decisive pentru victorie.

YOU CAN’T LEAD AMERICA IF YOU DON’T LOVE AMERICANS—AND YOU CAN’T BE PRESIDENT IF YOU HATE THE AMERICAN PEOPLE! https://t.co/czQRkZmr59 pic.twitter.com/Uyebi7s6ih