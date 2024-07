Tricolorul care s-a bătut cu Mbappe, la statistici. Valentin Mihăilă, printre cei mai rapizi jucători de la EURO 2024

Mihăilă a atins o viteză impresionantă de 35,8 km/h în timpul meciului România - Ucraina, câștigat de tricolori cu scorul de 3-0. Aceasta a fost prima partidă a echipei naționale a României la turneul european din acest an.

Cel mai rapid jucător de la Euro-2024 până în prezent este francezul Kylian Mbappe, care a înregistrat o viteză de 36,5 km/h. Acesta este urmat de spaniolul Ferran Torres, cu 36 km/h, și slovenul Benjamin Sesko, care a atins 35,9 km/h.

Pe locul cinci, la egalitate cu Mihăilă, se află germanul Leroy Sane, ambii jucători fiind cronometrați la 35,8 km/h.

Euro-2024 a ajuns în faza semifinalelor, iar marți va avea loc meciul Spania - Franța, urmat miercuri de confruntarea dintre Țările de Jos și Anglia.

Mihăilă şi-a prelungit contractul cu echipa italiană de fotbal Parma până la data de 30 iunie 2027, cu opţiune şi pentru sezonul 2027/2028, a anunţat, duminică, nou-promovata în Serie A pe site-ul său oficial.



Românul s-a transferat la Parma în octombrie 2020, de la Universitatea Craiova.



În trei sezoane şi jumătate cu Parma a adunat 84 de prezenţe (Serie A, Serie B şi Cupa Italiei), remarcându-se ca unul dintre cei trei atacanţi născuţi după 1 ianuarie 2000 care au marcat cel puţin 10 goluri şi au dat cel puţin 5 pase de gol în Serie B (10 goluri şi 6 assist-uri).



Deşi s-a confruntat cu unele accidentări, Mihăilă a impresionat în ultimul său sezon în serie B, cu 6 goluri şi 2 pase decisive. La naţională a avut o contribuţie majoră la calificarea naţionalei la EURO 2024, adunând 23 de selecţii şi 4 goluri.



"Când am revenit la Parma, după experienţa din Serie A la Atalanta, mi-am spus că obiectivul meu cel mai mare era să revin în Serie A cu acest tricou, cu aceste culori, cu aceşti oameni. Azi am revenit în prima ligă şi această dorinţă s-a împlinit, iar acum mă voi concentra să rămânem cât mai mult acolo unde am ajuns cui Parma. Din acest motiv sunt fericit că după luni de dialog între agenţii mei şi club am ajuns la o înţelegere, a declarat Mihăilă.

