Traian Băsescu: M-am mai întâlnit în viața mea cu Călin Georgescu sau am mai auzit de el... Știe carte

Călin Georgescu este un candidat independent care a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale cu prima șansă. El a obținut duminică, 24 noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale, 22.94% din voturi, respectiv 2.120.404 voturi.

Traian Băsescu a vorbit despre Călin Georgescu, criticând convingerile sale:

”Eu m-am mai întâlnit în viața mea Călin Georgescu sau am mai auzit de el, nu va avea în mine un susținător. România este o țară pro-europeană, care se ancorează tot mai bine în UE, nu are nevoie de dubii identitare sau cu privire la cine-i sunt aliații. Nu avem nevoie și nu are nevoie populația României de oamenii care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și-n ziua de azi.

Georgescu știe carte, problema lui e credința pe care o are, care nu are nimic comun cu evoluțiile societății moderne europene, chiar dacă eu și toți cei din jurul meu sunt oameni care, fiind în PPE, credem în valorile naționale: familie, religie, biserică, în viața noastră. Călin Georgescu este mult peste ce poate fi acceptat astăzi în UE și chiar ceea ce putea fi acceptat în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptați, au fost răul perioadei interbelice și a perioadei celui de-Al Doilea Război Mondial. Credința lui nu are nimic comun cu credința modernă, ci aduce spre legionarism.

Nu va avea în mine un susținător, ci un adversar.

(...)

Alternativa la Lasconi e un om cu abordări legionare, România nu are nevoie de așa ceva”.

Traian Băsescu a criticat România în fața liderilor europeni

”Nu vreau să vă spun câte telefoane am primit eu azi pentru lămurire, de la demnitari europeni. M-au întrebat care e cauza pentru care s-a ajuns aici. Vorbesc despre Comisie și Parlament European. Le-am spus: corupția profundă. România s-a întors la o corupție endemică și la un premier care administrează bugetul pe banii lui proprii, adică pune bugetul în fondul de rezervă al Guvernului, apoi îl împarte la clientela politică. Acest lucru l-am explicat și nu le venea să creadă că-n România e posibil așa ceva. Le-am vorbit despre propaganda fără acoperire că românii trăiesc mai bine dar în statistici arătăm rău și, mai ales, le-am zis că nu există programe pentru tineri. Este rezultatul faptului că au aruncat zeci de miliarde către clientela politică” a spus Traian Băsescu.

