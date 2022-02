Tomac spune că AUR ar fi beneficiat de finanțări dubioase. Îl acuză pe Simion de legături cu Plahotniuc

Eugen Tomac (PMP) a vorbit despre George Simion.

'Cred că, în această viață, am stat de 3 ori la masă cu domnul Simion și e destul (...) Comportamentul pe care l-a avut domnul Simion, când a decis să facă pasul spre politică, este contrar tuturor credințelor mele și a partidului pe care îl reprezint. (...) Faptul că toată trupa pe care a băgat-o în Parlament, începând de la Șoșoacă și alții, au devenit portavoci ale Kremlinului în România. Personal, mi s-au ridicat foarte multe semne de întrebare. Pentru că un partid care ia la locale sub 1% și la alegerile parlamentare intră în Legislativ doar cu Facebook, iar AEP nu a făcut demersurile necesare pentru a vedea cine a finanțat practic campania acestor domni la parlamentare... Sumele pe care le-au declarat nu sunt cele care au făcut ca acest partid să devină, dintr-odată, o voce care a pătruns în foarte multe medii.', a declarat Tomac la B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

'Pot demonstra, oricărei entități din statul român, că această formațiune a beneficiat de suport ilegal în campanie.'

Moderatorul Silviu Mănăstire l-a întrebat pe Eugen Tomac dacă are probe în acest sens și să se adreseze instituțiilor abilitate ale statului, politicianul PMP a răspuns: 'Bine-nțeles! Deci, afirmația o fac cu responsabilitate. Dacă m-aș fi adresat instanțelor imediat după alegeri, ar fi spus că Tomac e supărat că nu a trecut pragul electoral și încearcă să se răzbune. Însă, instituțiile statului, care au în atribuții garantarea și desfășurarea alegerilor, în condiții democratice și sigure, au obligația să facă o cercetare în acest sens, iar eu pot să le pun la dispoziție dovezi. Nu se poate ca într-un stat din UE, o formațiune politică să zburde în mediul online, fiind susținută de cineva ca să ajungă în Parlament într-un timp atât de scurt.', a spus Eugen Tomac.

'Întotdeauna când vezi oameni cu diferite conexiuni în multiple medii îți dai seama că acel om nu este de capul lui pe stradă. Eu am avut o experiență interesantă, la Chișinău, când am văzut că eu care bat drumurile Republicii Moldova de foarte mult timp, dar nu am avut niciodată un dialog cu Plahotniuc, de exemplu. Pentru domnul Simion să ajungă în siajul domnului Plahotniuc nu era o problemă.', a precizat Tomac.

Acest articol reprezintă o opinie.