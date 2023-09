TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii. Weekendul mult așteptat a sosit: se deschide expoziția Constantin Brâncuși

Vine Pascal Bruckner și sunt și 25 de ore de teatru. Începe Festivalul Luminilor, pe durata căruia sunteți invitați să descoperiți, la ceas de seară, două cartiere istorice ale Timișoarei.



UVT și UPT se întrec în evenimente care să atragă nu doar propriii studenți, ci și publicul larg. Sunt, în oraș, concerte și petreceri, ba chiar și un festival de film nordic. E ultima săptămână din Eurothalia, iar duminică puteți descoperi un loc interesant pe Bega.



Nu se întâmplă prea multe în Timișoara, nu-i așa? Ieșiți doar un pic din case și o să găsiți răspunsul la întrebare. Fiți curioși și cu mintea deschisă și nici nu știți ce surprize s-ar putea să aveți.

Weekendul mult așteptat a sosit: se deschide expoziția Constantin Brâncuși

30 septembrie, ora 10

Muzeul Național de Artă Timișoara, Piața Unirii

După aproape jumătate de secol, în România se deschide, din nou, o expoziție Constantin Brâncuși. Se întâmplă la Timișoara, în anul de capitală cultural europeană, și va rămâne un moment de referință, numai bun de povestit urmașilor. Expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale” este organizată de Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația Art Encounters și Institutul Francez din România. Banii vin de la Consiliul Județean Timiș, dar sunt și o serie de sponsori importanți.



Curatoriată de Doina Lemny, expertă în viața și opera lui Constantin Brâncuși, expoziția beneficiază de împrumuturi excepționale de la Centre Pompidou din Paris, Tate din Londra, Fundația Guggenheim din Veneția, Muzeul Național de Artă al României și Muzeul de Artă Craiova, dar și din câteva colecții particulare. Sunt în jur de 100 de lucrări semnate Constantin Brâncuși: sculpturi, desene și fotografii, care vor crea un interesant dialog peste timp.



Expoziția se deschide oficial sâmbătă, 30 septembrie, zi în care va fi lansat și catalogul „Brâncuși: Surse românești și perspective universale”. Ea va rămâne deschisă până în 28 ianuarie 2024, după următorul program: miercuri – duminică, orele 10 – 20. Luni și marți, precum și în zilele de 24–26 și 31 decembrie 2023 și 1–2 ianuarie 2024.



Biletele pentru expoziție se pot cumpăra de AICI, cu rezervarea zilei și a intervalul orar dorite.



Gurre-Lieder: dragoste, crimă, revoltă și reconciliere

28 - 29 septembrie, ora 19

Parcul Rozelor

Peste 400 de instrumentiști și artiști lirici de la trei instituții muzicale din Germania și România, elevi de la două licee din ambele țări și o lucrare monumentală – Gurre-Lieder, de Arnold Schönberg. Este cel mai amplu proiect din istoria Filarmonicii Banatul și se întâmplă n 28 și 29 septembrie, de la ora 19, în Parcul Rozelor.



Sunt implicate orchestra simfonică și Corul „Ion Românu” ale Filarmonicii Banatul, orchestra simfonică și corul Teatrului Altenburg Gera, corul Operei Naționale Române Timișoara, corul pe voci egale al Liceului de Artă „Ion Vidu” și corul de copii al Colegiului de Muzică Rutheneum Gera. Gabriel Bebeșelea este dirijorul sub bagheta căruia se vor desfășura cele două concerte vocal-simfonice extraordinare.



Gurre-Lieder, de Arnold Schönberg, este o lucrare complexă, la care compozitorul a lucrat 11 ani, și a avut premiera în 1913. În România s-a mai cântat o singură dată, ceea ce face ca evenimentul de la Timișoara să fie cu atât mai important.



La ambele concerte din Parcul Rozelor intrarea este liberă. Proiectul Gurre-Lieder face parte din bidbook – Programul În căutarea luminii | Radiant Orchestras.

Timișoara devine laborator cultural nocturn

Pregătiți-vă să fiți uimiți! La Timișoara începe în weekend The Night-Art Festival. E mai mult decât un festival de lumină și artă, e o experiență culturală inedită. Veți avea ocazia să descoperiți opere de artă contemporană, instalații luminoase și creații care vor transforma orașul într-un muzeu interactiv în aer liber.



Vor fi tururi ghidate nocturne, spectacole de teatru într-un autobuz și multe alte surprize. Deschidere oficială vineri seară, în PIața Victoriei. K-lu, un artist vizual și sonor de excepție, va oferi un live show care va teleporta audiența într-o lume a formelor și sunetelor surprinzătoare. Aural Eye va aduce magia video mapping-ului la Timișoara, transformând clădirile și obiectele în adevărate „pânze” de pictură digitale. Un alt element memorabil va fi prezența instalației „Giant Babies”, copiii uriași care se vor plimba printre participanți.



The Night-Art Festival se va concentra însă pe cartierele Iosefin și Elisabetin, unde vor fi amplasate în jur de 20 de instalații luminoase pe care sunteți așteptați să le descoperiți. Pe Bega va putea fi admirată instalația „Floating Earth”, o reprezentare 1:1 a planetei care ne este casă, creată de artistul britanic Luke Jerram.

25 de ore de teatru non-stop

Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” se va desfășura, în premieră, (și) la Timișoara. Lasă-te purtat în caruselul emoțiilor și al senzațiilor unui maraton teatral care va dura o noapte și o zi. Se va juca teatru la miez de noapte, la miez de zi, la 5 dimineața. Zeci de artiști tineri din țară vor împânzi orașul și vor pune oglinda în fața ta, omule, spectatorule, călătorule. Lasă-te purtat în caruselul acesta.



Festivalul este organizat de Asociația Bis și a fost precedat de ediția „de Sibiu”, care a avut loc în weekendul anterior. Bogdan Sărătean, inițiatorul lui, povestește AICI despre cum s-a născut ideea. Participă artiști din București, Cluj, Petroșani, Oradea, Timișoara și Sibiu. Companii cu renume în peisajul teatral autohton, precum Reactor (Cluj), Auăleu (Timișoara), Bis Teatru (Sibiu), Teatrul de Artă și Centrul Replika (București) vor împărți scenele festivalului cu cei mai tineri actori: adolescenții de la Fabrica de Teatru din Sibiu și cei de la Asociația Ferentari (Proiect PlayHood).

Despre manipulare în presă

27 septembrie, ora 17

Universitatea de Vest

Manipularea în presă este un subiect de mare importanță în zilele noastre, având un impact semnificativ asupra modului în care înțelegem și interpretăm informațiile care ne ajung în mâini. Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din România, va vorbi despre felul în care putem recunoaște și contracara manipularea în presă.

Regele Bronz – Peter Jecza

27 septembrie, ora 19

Galeria Jecza, Calea Martirilor

Autor al unei opere închegate, recunoscut național și internațional, Peter Jecza (1939 – 2009) este considerat unul dintre înnoitorii limbajului sculpturii românești contemporane. La aproape 15 ani de la dispariția lui, Galeria Jecza își asumă rolul de a-i prezenta creația, dezvăluind autenticitatea unui laborator febril, marcat de tatonări și încercări felurite.

Mai multe detalii

Europa a iubit prea mult basmele

29 septembrie, ora 18

Sala Teatrului Național Timișoara

Pascal Bruckner va împărtăși publicului timișorean gândurile sale fascinante în cadrul unei conferințe cu titlul „Europa a iubit prea mult basmele”. Un dialog care promite să ne provoace la reflecție. Romancier și eseist, colaborator al unor publicații prestigioase precum Le Nouvel Observateur și Le Monde, Bruckner este cunoscut pentru analizele sale asupra politicii, societății și culturii.

Noaptea campusului deschis la UPT

29 septembrie, ora 19

Campus Politehnica Timișoara

Campusul Universității Politehnica Timișoara devine gazda unui spațiu multidisciplinar, unde sunteți așteptați să găsiți răspunsuri la întrebări importante ale generației noastre, fie că e vorba de inteligență artificială, robotică, producție sau chimie. Descoperiți știința la intersecție cu tehnologia, arhitectura și cultura, prin conferințe, ateliere și expoziții.

Loc de amintiri cu Pro Musica

30 septembrie, ora 11

Piața Unirii

Sâmbătă, între orele 11 și 19,30, timișorenii și nu numai ei sunt invitați să depene amintiri legate de trupa Pro Musica, în Locul de amintiri amenajat chiar în Piața Unirii. Amintirile dumneavoastră vor fi înregistrate și vor putea fi folosite în filmul documentar Pro Musica 5.0. La acesta se lucrează de la începutul verii și se dorește a fi o istorie în mișcare a unei adevărate legende a rockului românesc.

Festivalul TimOrgelFest

1 octombrie, ora 19,30

Domul Romano-Catolic

Inedit este, probabil, cuvântul care descrie cel mai bine cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional TimOrgelFest, care se va desfășura între 1 și 29 octombrie. Vom avea parte de artiști pasionați și inovatori, majoritatea interpretând și aranjamente și compoziții proprii. Primul concert, dirijat de Gheorghe Costin, va avea loc în Domul Romano-Catolic. Intrarea este liberă la toate concertele.





Miercuri, 27 septembrie



Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, ora 9

Concursul Remember Enescu – Schimbă-ți viața prin cultură, Universitatea de Vest, ora 10

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare – Lumi paralele”, Muzeul Național al Banatului, ora 10

Povești indiscrete, Cinema Victoria, ora 10

Listening to Weather and Landscape, Facultatea de Arte și Design a UVT, ora 15

Doream ca după-amiaza să nu se sfârșească niciodată, Bastionul Theresia - HEI, ora 16

Cristian Tudor Popescu – Despre manipulare în presă, Universitatea de Vest, ora 17

Repetiții pentru o școală de performance, Minitrmu, ora 18

Comuna 30 Poetry Reading & Jam Session, Universitatea de Vest, ora 18

Ceainăria Educatoarelor - schimb de bune practici pentru învățământul preșcolar, CronicLove Productions Europe, ora 18

Dialog cultural franco-român. De la Dimitrie Cantemir la Alphonse Dupront, Librăria La Două Bufnițe, ora 18

n’autor iese în stradă, Cărturești Timișoara, ora 18:30

Tigru, Cinema Victoria, ora 18:30

Marea adunare folk – invitați speciali: OCRU, Universitatea de Vest, ora 19

Timișoara Fashion Week VIII, Iulius Town, ora 19

My invisible noisy inside / Festivalul in: v z b l, Teatrul Basca, ora 19

Regele Bronz – Peter Jecza, Galeria Jecza, ora 19

Megalos Aselinos. Golful regăsit – Ioan Aurel Mureșan, Galeria Jecza, ora 19

Eurothalia: Republica Baclava, Teatrul German de Stat, ora 19:30

Woe Unto Me – funeral doom (Belarus), Cimera – black metal (Belarus), Nemesis Art Club, ora 20:30

Din alte vieți, Cinema Victoria, ora 20:30



