Titularul naționalei României de la EURO 2024 pe care Gigi Becali ar dori să îl transfere la FCSB

Gigi Becali, patronul FCSB, ar dori să facă un transfer de senzație, însă are o problemă.

Chiar dacă România a pierdut cu Belgia, scor 0-2, patronul FCSB a remarcat un fotbalist pe care ar dori să îl transfere la FCSB. Este vorba despre Andrei Rațiu, fundașul Naționalei României, pe care Becali l-ar aduce la FCSB, dacă nu ar fi nevoit să îi ofere un salariu mare, de peste 700.000 de euro.

”Mie îmi place de mult de ăla care e vopsit în cap verde (n.red. albastru), este bun fotbalist (n.red. Andrei Rațiu). M-am gândit întotdeauna să îl iau, dar nu am avut posibilitatea, Nu ai cum să îl iei, joacă prin Spania! Are salariu mare, nu știu cât are, 700.000, nu pot să îl iau”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

Cota lui Andrei Rațiu

Cota fotbalistului Andrei Rațiu este de 1,4 milioane de euro, conform Transfermarkt. Rațiu a evoluat 16 partide în acest sezon la Rayo Vallecano. A marcat două goluri pentru gruparea spaniolă. Totodată, Andrei Rațiu nu a jucat niciodată pentru o echipă din România.

Amintim faptul că toate echipele din Grupa E, de la EURO 2024, respectiv Belgia, România, Slovacia și Ucraina au câte trei puncte, totul hotărându-se în ultima etapă, pe data de 26 iunie. Meciurile decisive sunt: Slovacia - România (Frankfurt, ora 19:00) şi Ucraina - Belgia (Stuttgart, ora19:00).

România este pe primul loc în grupă, cu 3-2 la golaveraj (urmată de Belgia, cu golaveraj 2-1).

