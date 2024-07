Ministrul Tîlvăr, anunț de la NATO după donarea sistemului Patriot Ucrainei

Angel Tîlvăr a declarat joi, la Washington, faptul că nu există, în prezent, un orizont de timp pentru ca România să primească un sistem similar sau alternativ.

Declarația lui Angel Tîlvăr

"Au fost discuţii şi alaltăieri (marţi - n.red.) şi ieri (miercuri - n.red.) dimineaţă. Alaltăieri am participat şi eu şi am condus prima discuţie care urma să creeze şi calendarul negocierilor şi principalele elemente de referinţă. În ceea ce priveşte orizontul de timp nu pot să vă dau elemente concrete acum, pentru că nu s-a ajuns la acest moment la această etapă a discuţiei", a declarat Angel Tîlvăr, într-un briefing pentru jurnaliştii români, transmite Agerpres.

Ce a zis Iohannis, pe acest subiect

În cadrul unei conferinţe de la sediul NATO, preşedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, faptul că "pretenția noastră este ca atunci când donăm sisteme de mare capacitate, gen PATRIOT, să fim compensați rezonabil. Aceste lucruri se negociază și în aceste zile cu partenerul american, cu NATO, și deja s-au obținut primele progrese. Când se finalizează discuția, vom face publice discuțiile, vom fi într-o situație bună și după. Iar în ceea ce privește chestiunile pe care le-am spus chiar înainte, de întărire a Flancului, știți foarte bine că toate bazele americane și NATO din România sunt într-un proces amplu de extindere, de întărire, numărul efectivelor aliate crește constant, Kogălniceanu, Cincu etc., iar acest lucru este ceea ce ne dorim, dar este natural, în situația în care vrem un Flanc Estic puternic, acest lucru nu înseamnă doar hârtii și angajamente politice, înseamnă, practic, militari, dotări militare și proceduri și aceste lucruri toate vor fi îmbunătățite la Summitul din aceste zile, de aici, de la Washington.". Citește aici declarațiie complete ale președintelui Klaus iohannis de la summitul NATO de la Washington.

Când va trimite România sistemul Patriot Ucrainei

Chestionat dacă este posibil ca România să primească mai devreme un alt sistem defensiv antiaerian, Angel Tîlvăr a părut să confirme, utilizând sintagma "acoperirea nevoilor pe care Armata României le are, în situaţia în care am cedat acest sistem". Întrebat dacă se ştie în prezent când va trimite România sistemul Patriot Ucrainei, ministrul Angel Tilvăr a răspuns: "nu am această dată, pentru că această dată în momentul de faţă nu există".

