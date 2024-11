TikTok poate da explicații la Bruxelles pentru Călin Georgescu. Dan Nica: Am încercat să promovez un clip cu Marcel Ciolacu, ne-au suspendat

După primul tur al alegerilor prezidențiale din România din noiembrie 2024, tensiunile politice și sociale au crescut semnificativ. Rezultatele strânse au amplificat dezbaterile, mai ales că diferențele între candidații din top trei – Călin Georgescu, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu – au fost de doar câteva sute de voturi. Călin Georgescu a ieșit pe primul loc cu 22,94% din voturi, urmat de Elena Lasconi (19,17%) și Marcel Ciolacu (19,16%), ceea ce a stârnit nemulțumiri și acuzații de nereguli din partea unora dintre competitori.

Candidați și organizații civice au contestat validitatea procesului electoral, invocând suspiciuni de manipulare a rezultatelor și ingerințe externe. Această situație a generat proteste în mai multe orașe din țară, iar acum există discuții despre anularea turului întâi pe motivul unor posibile fraude electorale și influențe din afara granițelor, în special prin campanii pe rețelele sociale.

Alegerea între Georgescu, perceput drept un politician cu o orientare pro-Moscova, și Lasconi, o candidată susținută de un val de popularitate anti-sistem, reflectă o diviziune profundă între valorile tradiționale și cele europene. În acest climat tensionat, viitorul politic al României pare incert, iar al doilea tur de scrutin este privit cu interes atât național, cât și internațional. Poziția României în Uniunea Europeană și relațiile geopolitice sunt aspecte critice care se află în joc, cu implicații majore asupra stabilității interne și externe. Posibilele ingerințe, canalizate pe Tik Tok, ar putea da dreptul Comisiei Europene să se implice. Europarlamentarul Dan Nica a explicat pentru DC News cum se poate acest lucru.

"Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană este autorizată să intervină"

“În primul rând, în conformitate cu directivele europene care se referă la servicii, la serviciile digitale și la piața unică a serviciilor digitale, există o obligație pentru toți marii furnizori de servicii online, în cazul nostru TikTok, Facebook, Instagram, Telegram. Toți au obligații clare și precise. Acestea vizează protejarea vieții private a minorilor și a persoanelor adulte, precum și interzicerea utilizării informațiilor care sunt false sau care încalcă principiile unei activități normale, fără să implice niciun fel de manipulare. Toate acestea trebuie să fie în conformitate cu respectarea adevărului și să excludă obținerea de beneficii, inclusiv electorale. Acesta este și motivul pentru care, de fiecare dată când apare această denumire, ‘ingerință în procesele electorale’, ea este considerată o încălcare a directivelor europene. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană este autorizată să intervină. Este justificat și din rațiuni practice, deoarece TikTok, Meta și alte mari companii ascultă doar în momentul în care sunt chemate de Comisia Europeană. Comisia are dreptul să intervină și să culeagă date. De exemplu, dacă ai publicat un videoclip cu o anumită persoană care candidează în România la prezidențiale, cine a plătit ca acel videoclip să fie accesat de 100.000 de ori? Cine a finanțat algoritmul prin care acel videoclip să fie multiplicat? Comisia Europeană poate solicita toate aceste informații. Dacă nu primim răspunsuri, evident că se poate ajunge la amenzi de ordinul miliardelor de euro și la alte măsuri foarte dure. Acesta este motivul pentru care, atunci când Comisia Europeană pornește o investigație, toată lumea se teme”, a susținut Dan Nica.

Ridicolul absolut - Am încercat să promovez un clip cu Marcel Ciolacu, care luase o măsură pentru combinatul de la Galați. M-au suspendat, nu m-au lăsat să-l promovez

“Entitățile străine sunt cele care au plătit pentru respectivele clipuri pe TikTok, Facebook, Instagram etc. Am înțeles că s-au oferit premii și că s-au desfășurat campanii cu influenceri. Toate acestea au fost finanțate de cineva. Cine? Știm cine a încasat banii: TikTok, Facebook, Instagram, Telegram. Bun, este corect! Dar cine i-a plătit? Cine le-a furnizat banii? Aceste companii sunt obligate să ofere aceste date Comisiei Europene. Cine a plătit și cum? După care analizăm sumele, sursa acestora și intrăm într-o etapă accelerată. Nicio companie dintre cele menționate nu face publicitate electorală gratuit. Banii provin din conturi bancare sau de pe carduri. De aici începe un proces de verificare. Vă dau un exemplu. Eu, de exemplu, am încercat să promovez un clip cu Marcel Ciolacu, care luase o măsură pentru combinatul de la Galați. M-au suspendat, nu m-au lăsat să-l promovez. Aici este ridicolul absolut. Adică eu, care sunt o persoană publică, sunt parlamentar european și am vrut să promovez o acțiune legată de combinatul de la Galați, iar ei nu m-au lăsat să o fac. Pe mine m-au suspendat, iar astăzi sunt în continuare suspendat. Concluzia este clară. Comisia Europeană trebuie să intervină, iar doamna Ursula von der Leyen trebuie să ia măsuri urgente. Această situație se poate repeta duminica viitoare sau în oricare altă zi, prin încercări de manipulare. Este nevoie de sancțiuni, astfel încât nimeni să nu își mai permită să facă ce vrea. Este o problemă care ține de prestigiul nostru, al României, și de prestigiul Uniunii Europene” a spus Dan Nica pentru DCNews.

