"Naționalismul înseamnă prezentarea într-o lumină favorabilă a propriului tău popor, în niciun caz atacarea altora. Atacarea celorlalți este pusă într-o casetă, ori AUR a întrecut acea limită. Este foarte posibil ca altcineva, înţelegând aceste reguli, înţelegând bazinele, înţelegând nevoia unei părţi a populaţiei de expresie în această direcţie, să speculeze.... Eu vă pot da un partid care anunţă că face asta, nu spun că va reuşi: partidul anunţat de Dragnea. Dragnea a anunţat partidul exact pe aceeaşi linie, este gard în gard cu AUR. Foloseşte aproape aceleaşi teze ca AUR. Dragnea, când a ieşit din penitenciar şi s-a hotărât să reintre în viaţa politică, nu s-a dus lângă PSD cu un partid de stânga, ci s-a dus lângă AUR, pe strada aceea unde probabil că un sociolog, care i-a făcut o analiză, indică faptul că este un loc de creştere. PSD-ul s-a cam lățit peste tot ce înseamnă electoratul de stânga. Nu prea e loc", a spus Bogdan Teodorescu, în emisiunea "Ce se întâmplă?", prezentată de Răzvan Dumitrescu, la DCNews TV.

Noul PARTID susținut de Dragnea: Alianța pentru Patrie

"S-a discutat foarte mult și primii care au spus că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, care a venit des la mine și m-a ajutat enorm, și mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid. Am zis că sunt de acord și-l voi sprijini cu toate experiența mea să se întâmple acest partid și am găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori la acest partid, Codrin neimplicându-se de la început în documente pentru a nu risca să se blocheze. Partidul s-a înființat. Se numește Alianța pentru Patrie. Acum cred că lansează site-ul partidul, e făcută o aplicație pentru cei care vor să se înscrie, e un partid la început. S-a născut din lacrimi, suferință, deznădejde. (...)

Acest partid nu e făcut degeaba. Unii spun că n-am voie să ocup o funcție într-un partid, eu pentru partidul ăsta voi face foarte multe lucruri. Am vorbit cu doamna avocat Flavia Teodosiu pentru a lămuri în instanță dacă am acest drept. Am depășit de mult ideea de teamă, în 2016, când lucrând la programul de guvernare și având acces la informații economice și acces la nenorocirile făcute de această putere ocultă, am spus că voi face tot ce pot ca să se dezvolte România și ca să putem destructura... această structură. Am făcut multe greșeli... de abordare, în numiri, toată lumea greșește, să zicem că am făcut eu cele mai multe greșeli. Partidul va înființa, prin decizia celor patru membri fondatori, un comitet de inițiativă, care să înceapă să construiască. E legal, e înregistrat, a ieșit fără să facă multe valuri. Acest partid nu s-a născut pentru mine. Nu mi-am înființat partid. Eu îl sprijin", spunea Liviu Dragnea, în prima apariție televizată de după ieșirea din închisoare.

Emisiunea completă, în materialul video de mai jos: