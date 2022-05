Tensiune diastolică. Valori normale și valori anormale

Tensiunea arterială este măsurată în milimetri coloană de mercur și este alcătuită din două valori. Numărul din partea de sus a tensiometrului electronic indică tensiunea sistolică, și anume presiunea sângelui din artere, atunci când inima bate, iar al doilea număr arată presiunea sângelui din artere, între două bătăi ale inimii și poartă denumirea de tensiune diastolică. Dacă tensiunea arterială diastolică este mare, musculatura aflată în componența vaselor de sânge nu se relaxează corespunzător în intervalul cuprins între două bătăi cardiace.

Un risc mare de a dezvolta hipertensiune, dacă nu se ia nicio măsură pentru a o ține sub control, apare în momentul în care tensiunea este de 120/80 mmHg și 140/90 mHg.

Tensiunea diastolică: Valori normale și anormale

Tensiunea arterială normală este atunci când este mai jos de 120/80 mmHg sau mai mică de „12 cu 8”. Când tensiunea arterială sistolică este crescută, aceasta variază de la 120 la 129 mmHg, iar tensiunea diastolică este sub 80 mmHg. Dacă nu se iau măsurile necesare, tensiunea arterială tinde să se agraveze odată cu trecerea timpului.

De precizat este că hipertensiunea poate fi de grad 1 și de grad 2. Dacă vorbim despre hipertensiunea arterială de gradul 1, atunci tensiunea sistolică variază de la 130 la 139 mmHg, iar tensiunea diastolică variază de la 80 la 89 mmHg.

Hipertensiunea de gradul 2 este o formă mai severă, care constă în presiunea sistolică de 140 mmHg, iar cea diastolică este de 90 mmHg sau mai mare.

Importante sunt ambele numere indicate de tensiometru, iar după vârsta de 60 de ani, mai importantă este tensiunea sistolică. Hipertensiunea sistolică izolată presupune o afecțiune în care tensiunea diastolică este normală (cu valori mai mici de 90 mmHg), iar tensiunea sistolică este ridicată (mai mare de 140 mmHg). Acest tip de hipertensiune este destul de întâlnit la persoanele vârstnice.

Pentru a verifica dacă tensiometrul indică valori normale, tensiunea trebuie să arate astfel: numărul de sus (tensiunea sistolică) – să fie cuprins între 90 şi 120, iar numărul de jos (tensiunea diastolică) – să fie cuprins între 60 şi 80. Potrivit specialiștilor, tensiunea arterială este în parametri normali atunci când ambele numere sunt între aceste valori. În cazul unui adult, o tensiune arterială normală este sub 120/80 mmHg şi peste 90/60 mmHg.

În cazul în care medicul suspectează o hipertensiune arterială, vă poate recomanda să consumați mai puține alimente sărate, să adoptați o dietă sănătoasă și un stil de viață activ.

Alimente indicate în caz de tensiune diastolică mare

Dacă vă confruntați cu tensiune diastolică mare, pentru a o scădea, trebuie să consumați cât mai multe banane. Acestea sunt bogate în potasiu și scad tensiunea arterială.

De asemenea, utile sunt și fructele de pădure. Acestea sunt o sursă extraordinară de flavonoizi, compuși naturali care contribuie la prevenirea hipertensiunii și chiar la reducerea tensiunii arteriale. Pot fi consumate proaspete, dar pot fi depozitate și la congelator, pentru a putea fi integrate în smoothie-uri sau în diferite rețete de prăjituri.

La scăderea considerabilă a tensiunii arteriale contribuie și sucul de sfeclă. Consumat zilnic, acesta oferă beneficii uimitoare pentru sănătate. Efectele sunt mai vizibile la bărbați decât la femei.

Nu în ultimul rând, usturoiul, cunoscutul antibiotic natural, ajută la dilatarea vaselor de sânge, fapt ce ajută inima să nu mai bată atât de tare, pentru a pompa sângele în vase. Usturoiul are în compoziție săruri minerale, microelemente, inulină, un complex de vitamine A, B, PP, C și două substanțe specifice cu efecte antibiotice, precum alicina și garlicina. Mai mult, conține și peste 200 de substanțe active, cum sunt fosforul, potasiul, calciul, proteinele și are puține calorii, scrie BZI.

