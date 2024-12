Taxa de 10% pe banii din bănci, știrea falsă care a generat disperare printre români. Economistul Adrian Negrescu arată ce se ascunde: Suntem cu spatele la zid

Economistul Adrian Negrescu a semnalat într-o postare pe pagina sa de Facebook că fake news-ul legat de taxarea cu 10% a banilor deținuți de români la bănci a ajuns în trending pe Google. DC NEWS l-a contactat pentru a afla cum poate fi explicat acest fapt, dar și la ce s-ar putea totuși aștepta românii în anul 2025 din punct de vedere al taxelor și al prețurilor.

Precizăm că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a dezmințit duminică informațiile care au circulat recent în spațiul public, potrivit cărora „începând cu 2025, ANAF va percepe 10% din banii aflați în conturile bancare ale contribuabililor”.

"Acest fake news care a ajuns în trending pe Google demonstrează practic disperarea în care se află mulți dintre români, disperarea legată de posibila creștere a taxelor, de noile impozite, de noile biruri pe care politicienii noștri se gândesc să le inventeze în 2025 pentru a acoperi gaura din ce în ce mai mare din bugetul de stat.

Nu cred că se va ajunge la o supra-impozitare a veniturilor oamenilor din dobânzile bancare, din celelalte venituri cum ar fi dividente, câștiguri de capital, din piața de capital, inclusiv din criptomonede, mă aștept ca focusul autorităților să se ducă spre creșterea taxelor pe consum și mă refer în primul rând la TVA, TVA care în actuala situație este aproape inevitabil că va crește de la 19% la 20% sau poate chiar la 21%", ne-a spus Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: Mi-e teamă că o creștere a taxelor este inevitabilă

Totodată, economistul a avertizat asupra faptului că România are "un deficit bugetar istoric care se apropie de 30 de miliarde de euro", dar și o datorie publică care s-a dublat în ultimii 5 ani. În contextul economic actual o creștere a taxelor este inevitabilă, atenționează Adrian Negrescu.

"Din păcate, suntem cu spatele la zid din punct de vedere financiar, avem un deficit bugetar istoric care se apropie de 30 de miliarde de euro, avem o datorie publică care s-a dublat în ultimii 5 ani și am ajuns să ne apropiem e o mie de miliarde de lei în acest an. În plus, avem din păcate un împrumut public fără număr, fără precedent în istoria României, care în acest an se apropie de 50 de miliarde de euro.

Ei, în actualele condiții, nici dacă și-ar dori să adune mai mulți bani din economie prin reducerea evaziunii, prin reducerea cheltuielilor, s-ar putea să nu fie de ajuns, astfel încât cred că la cum arată situația mi-e teamă că o creștere a taxelor este inevitabilă", a declarat Adrian Negrescu pentru DC NEWS.

