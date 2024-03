Țările în care se găsesc cele mai scumpe pachete de țigări. În Bulgaria, sunt cele mai ieftine! Ce loc ocupă România

Potrivit unui nou studiu, România se află pe locul opt în topul țărilor din UE unde se trăiește cel mai rău. La polul opus, Irlanda a fost desemnată drept cea mai de dorit țară din UE în care să locuiești dacă vrei să renunți la fumat. Suedia ocupă locul al doilea, în timp ce Regatul Unit se află pe locul trei.

Un magazin online a analizat mai mulți factori pentru a determina în ce țară este cel mai bine să locuiești pentru a renunța la fumat. Factorii includ procentul de fumători, costul mediu al țigărilor, sprijinul pentru dependența de tutun și numărul de zone fără fumat. Fiecare țară a fost clasată individual și a primit un scor din zece pentru fiecare categorie pentru a determina clasamentul general.

Țările unde poți renunța ușor la vicii

Irlanda a ieșit pe primul loc cu un scor final de 87,45, ceea ce îl face cel mai bun loc din UE unde e indicat să trăiești dacă vrei să te lași de fumat. Cu un scor perfect de 10 pentru prețul țigărilor, Irlanda este cea mai scumpă țară, cu 13,43 EUR per pachet, spre deosebire de Bulgaria care are cel mai mic preț per pachet, ceea ce face ca fumatul în această țară să fie un obicei costisitor și greu de întreținut.

Suedia, care ocupă locul al doilea, are un scor final de 85,50. Are cel mai mic procent de fumători, la doar 7% și cele mai multe zone fără fumat, obținând un scor de 10 pentru ambele. Suedia are o lege care interzice fumatul în multe locuri publice, inclusiv restaurante, locuri de sport și transport public.

Marea Britanie ocupă locul trei, cu un scor final de 83,42. Are al doilea cel mai mic procent de fumători, cu 12%, rezultând un scor de 8,57, precum și al doilea cel mai mare preț al țigărilor la 10,26 EUR per pachet, ceea ce duce la un scor de 7,03.

Olanda ocupă locul patru, cu un scor final de 71,15. Scor 9,27 pentru sprijinul pentru dependența de tutun, cu ajutorul disponibil în majoritatea unităților de asistență medicală, și 8,57 pentru ponderea persoanelor care fumează, care este de 12%.

Pe locul cinci se află Spania, cu un scor final de 59,26. Spania se clasează slab la prețul țigărilor, primind un scor de doar 1,65.

Țările unde e greu să renunți la vicii

Bulgaria se află pe primul loc, cu un scor final de 23,72. Bulgaria are cel mai mic preț al țigărilor, la doar 2,77 euro, rezultând un scor de 0, și al doilea cel mai mare procent de fumători – 38% – ducând la un scor de 1,14. Scoruri de 0,91 pentru sprijinul dependenței de tutun, terapia de înlocuire a nicotinei indisponibilă și sprijinul pentru renunțare, de asemenea, indisponibil atât în spitale, cât și în cabinetele profesioniștilor din domeniul sănătății.

Croația este pe locul doi, cu un scor final de 30,27. Are al treilea cel mai mare procent de fumători, cu 36%, ceea ce duce la un scor de 1,71. Croația are un scor de 3,75 pentru zonele fără fumat, cu doar o interdicție completă în școli, universități și transport public.

Slovenia este a treia, cu un scor final de 31,17. La doar 3,81 EUR per pachet de țigări, Slovenia primește un scor de 0,98 la această categorie. De asemenea, se clasează slab pentru zonele fără fumat, cu un scor de 2,50.

Pe locul patru se află Grecia, cu un scor final de 34,70. Țara are cel mai mare procent de fumători la 42%, rezultând un scor de 0, și scor 1,33 pentru prețul țigărilor, care este de 4,19 euro.

Lituania este a cincea, cu un scor final de 37,76. Țara este pe ultimul loc când vine vorba de programe de asistență pentru dependență, primind un punctaj de 0. Lituania nu are nicio linie națională gratuită pentru renunțare și nici un suport pentru încetare disponibil nici în spitale, fie în cabinetele profesioniștilor din domeniul sănătății.

Un purtător de cuvânt de la Go Smoke Free a comentat: „Renunțarea la fumat nu este o sarcină ușoară – necesită multă determinare și disciplină personală. Nu există o metodă unică pentru toate când vine vorba de oprire.

„Cu toate acestea, mediul în care te afli poate avea un impact semnificativ asupra succesului tău; a fi în preajma mai puține persoane care fumează și a avea un sistem de sprijin accesibil, toate pot fi extrem de benefice. Aceste date demonstrează cu siguranță că țările UE fac cât mai mult posibil pentru a facilita renunțarea, precum și îi dezvăluie pe cei care mai au ceva de făcut.”

Cifrele privind procentul fumătorilor, prețul mediu al țigărilor, sprijinul pentru dependența de tutun și zonele fără fumat au fost obținute și au fost acordate un scor indice din zece pentru a determina clasamentul final.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News