Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei e... trist- FOTO

Pentru orice român, Crăciunul are o magie aparte, indiferent de venituri. E finalul anului, se face un rezumat al reușitelor, al planurilor de viitor. E o perioadă în care, cu toții, suntem mai liniștiți și mai buni, dăruind din suflet. Dar magia Crăciunului nu este aceeași fără simbolurile pe care le avem împământenite de mici: bradul împodobit, instalație, globuri, muzică de Crăciun.

”West Side Christmas Market” s-a deschis în 25 noiembrie. Rămâne deschis până în 26 decembrie, în intervalul 12:00 – 20:00.

Ce s-a anunțat oficial

Târgul are un brad natural împodobit, înalt de opt metri, în ghiveci, ce va fi replantat după eveniment, dar și un Moș Crăciun, de cinci metri, alături de alte personaje fantastice, bucuria celor mici, care, de asemenea, se vor putea plimba cu trenulețul sau da în carusel. Târgul are și un patinoar de 1.000 de mp. O oră pe gheață costă 10 lei. În weekend, costă 25. Cei care nu au patine, mai plătesc încă 15 lei. Nu lipsesc nici vinul fiert, turta dulce, cozonacii, plăcintele și bucatele tradiționale. Sunt 30 de căsuțe împodobite ce oferă diferite produse de Crăciun. ”Meșterii vin și ei cu noua colecție de globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente pentru brad.” mai anunță Primăria Sectorului 6.

Când am citit descrierea, m-am bucurat. M-am bucurat pentru bradul ce va fi replantat, m-am bucurat că are patinoar, că sunt căsuțe cu produse de la meșteri populari, că are carusel și trenuleț. Le are, dar contează și cum.

La Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, ca la toate celelalte, se intră cu certificat verde. Se formează cozi, însă merg repede. Nu trebuie să așteptați mai mult de câteva minute.

Bălți și noroi

Când am intrat în Târgul de Crăciun, primul aspect deranjant a fost noroiul, care nu știu de unde s-a putut forma, dar și bălțile cu apă murdară. Plouase puțin în acea zi, nu putea exista vreun motiv pentru care să arate astfel și e deranjant, când ieși să te plimbi, să fii mai mult atent pe unde calci. În loc să te uiți la căsuțele de lemn, te uiți în pământ ca să nu nimerești în vreo groapă plină cu apă murdară.

Fără muzică

Muzică nu se auzea deloc, nici măcar în surdină. Astfel de târguri, fără muzică specifică de Crăciun, sunt triste și asta s-a putut vedea și în acest caz.

Căsuțe aproape doar cu mâncare și... doar cozi

Mergând prin târg, dacă te opreai într-un loc, oarecare, te aflai la o coadă, ba chiar te băgai în față. Erau cozi la mâncare, la vin fiert, la ceaiuri, la gofre, la cozonaci. Bun, dar prea mult. Îmi amintesc doar două căsuțe cu produse de vânzare, nealimentare. Eram pregătiți să facem cumpărături, însă, din păcate, nu am susținut economia în această perioadă, pentru că nu am avut ce cumpăra.

Nu e plăcut un târg de Crăciun în care doar stai la coadă la mâncare. Poate fi un târg tradițional, cu mâncare, dar cam atât.

Patinoarul era neîntreținut și parțial închis

Poate că nu e cea mai bună vreme pentru a întreține gheața, dar patinoarul nu era bine luminat, nici îngrijit, era multă gheață la suprafață, necurățată, aproape puteai să te bați cu bulgări, o parte din patinoar era închisă cu o bandă alb-roșu.

În schimb, e un start bun pentru viitor, există potențial, dar nu ar strica o mai bună organizare la fața locului, atât a evenimentului, cât și a felului în care arată. Nu ajung câteva căsuțe de lemn și două jucării recuperate din vechile parcuri de distracții. Iar ”mai mult” din orice ar arăta respect față de oamenii de acolo, care muncesc la acest târg, care au afaceri pe care încearcă să le salveze, dar și față de vizitatori, care ar putea reveni, dacă ar avea unde.

În galeria foto, puteți vedea câteva imagini care nu subliniază ce e urât la acest târg, ci imaginea de ansamblu.

*Articolul prezintă o opinie