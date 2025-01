Ministrul Finanţelor, mesaj despre economia României din vârf de munte. Bogdan Chirieac: Este o nebunie!

Pe ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, pare că Anul Nou l-a prins la munte. Cel puțin asta reiese dintr-un mesaj video postat de acesta pe pagina de Facebook, în care vorbește despre economia țării nu din cabinetul de ministru, ci de pe pârtie.

"Prima zi a anului 2025, un an cu foarte multe provocări, dar în același timp cu foarte multe oportunități pentru companiile românești, care în urma aderării României la Spațiul Schengen își vor reduce costurile, va crește eficiența și rentabilitatea în aceste companii, își vor consolida pozițiile pe piețele Uniunii Europene. Un an în care trebuie să luăm măsuri pentru a crea un stat mai suplu, un stat care își deservește cetățenii la maxim și oferă servicii de calitate. Acestea sunt provocările, acestea sunt oportunitățile. Haideți să profităm din plin de aceste oportunități și să fim foarte fermi în a reduce costurile statului și a crea un stat mai suplu în interesul cetățenilor. Vă urez tuturor La Mulți Ani, un an bun cu realizări și împliniri, multă sănătate", a spus ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Chirieac: Cred că în momentul acesta România are cel mai neprietenos mediu economic din Uniunea Europeană

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Antena 3 CNN ce a vrut să spună, de fapt, Tanczos Barna prin acest mesaj din vârful muntelui.

"Nu știu ce a vrut să spună, chiar nu știu. Asta cu Schengen este adevărat, se pare că PIB-ul României va crește cu vreo două miliarde de euro fiindcă nu se mai stă în vamă. Dar dacă firmele românești pierd piețele, dacă prin majorarea asta aberantă de taxe și impozite scade productivitatea și profitabilitatea, care este oportunitatea? Ai oportunitatea să dovedești din nou că o companie poate totuși să rămână în picioare, în ciuda unui mediu economic total neprietenos. Cred că în momentul acesta România are cel mai neprietenos mediu economic din Uniunea Europeană. În plină criză să crești taxele și impozitele, și nu de acum, de trei ani de zile, doar pentru a menține un stat extrem de expansiv, extrem de expandat și cu cheltuieli uriașe, este o nebunie.

Deocamdată vedeți că cei afectați sunt cei din mediul privat, cei care lucrează în domeniul public, știți bine - doar simpla înghețare a salariilor și sporurilor a provocat reacții uriașe, în mediul privat poți să introduci orice fel de taxe că nimeni nu va spune nimic că nu are timp, trebuie să meargă la muncă, haideți să fim serioși. Dar vom vedea asta prin numărul mai mare de falimente, prin creștere șomajului în mediul privat, doar-doar s-o trezi cineva, poate domnul Barna o fi mai aplicat. În orice caz mă gândesc că mai jos decât domnul Boloș nu are unde să coboare", a spus Bogdan Chirieac.

