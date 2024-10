Taifunul Kong-rey, devastator în Taiwan: Insula este paralizată, mii de evacuări și rafale de vânt de peste 250 km/h /video

Citește și: Incendiu la mai multe case improvizate, în Cluj-Napoca. Aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat

Taifunul, care inițial fusese încadrat în categoria de super-taifun, a lovit regiunea montană și slab populată Taitung, potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan, aducând vânturi puternice și ploi torențiale care au afectat aproape întreaga insulă.

Deși intensitatea furtunii a scăzut ușor pe parcursul nopții, Kong-rey rămâne un taifun de categoria 4, cu rafale ce depășesc 250 km/h. Administrația de meteorologie taiwaneză a avertizat că acesta este cel mai mare taifun ca dimensiune care lovește insula din 1996.

„Sper ca toată lumea să coopereze pentru a evita orice dezastru și să se abțină de la comportamente periculoase, precum observarea valurilor în timpul taifunului”, a transmis președintele Lai Ching-te într-o postare pe Facebook.

Cities and counties of #Taiwan declared the day off, canceled flights and closed off financial markets on Thursday as the island braced for the arrival of what it expects will be the strongest storm in 30 years — #TyphoonKongRey . #KongRey pic.twitter.com/Dm7mcJ5Ngk