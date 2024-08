Surpriză pentru un turist care a comandat pește la cherhanaua din Vama Veche. A primit în farfurie „păstrăv de pe Temu“ / foto în articol

Un turist a intrat în Cherhanaua din Vama Veche pentru a se bucura pe deplin de experiența culinară de pe litoral, însă a avut parte de o surpriză de-a dreptul neplăcută când în farfurie a găsit o glumă proastă, potrivit Replica.

Dezamăgit de ce a primit în farfurie, turistul a făcut publică imaginea cu mâncarea primită: „It ain`t much, but at least it`s expensive” / „Nu este mult, dar măcar este scump”, a scris el pe Facebook.

Având în vedere că a intrat într-un restaurant cu specific pescăresc, turistul a avut pretenția ca serviciile să fie calitative, însă în ciuda prețului astronomic, în farfurie a primit un schelet de pește, puțin ars. Pe Internet, locația cu pricina are majoritatea recenziilor negative.

„Cel mai rău loc din Vama Veche. Apă de la robinet, mâncare rece și nu poți plăti cu cardul! E ca o „bodegă”, să fiu sincer...”, a scris cineva care a călcat pragul cherhanalei.

„Destul de dezamăgit de experiență. Varietatea meniului era sărăcăcioasă, porțiile erau foarte mici pentru prețul lor, ospătarii erau cam reci, doar unul zâmbea și era prietenos. Mâncarea a fost reîncălzită, gătită în prea mult ulei. Dezamăgit! Nu recomand.”, a scris altcineva.

„Păstrăv de pe Temu“ în farfurie

În ciuda comenzii pe care a primit-o clientul a continuat să facă haz de necaz. El a scris în comentarii că în locul peștelui pe care îl aștepta a primit în farfurie „păstrăv de pe Temu” sau „scrumbie după 237 de ani în Vaslui”

În plus, în comentarii, alți turiști au reclamat serviciile de proastă calitate ale cherhanalei din Vama Veche.

„Nu ca mă laud, dar până și mâncarea gătită de mine arată mai bine. Și eu NU știu să gătesc nimic. Nici apă nu știu să fierb. Cu plăcere“, a comentat o utilizatoare.

„da frate...am fost și eu azi....

78 lei un gunoi de biban și 56 lei parcă un păstrăv+ 15 lei o porție de legume pe grătar asta însemnând o jumătate de roșie, o jumătate de ceapă și 3 felii de dovleac tăiate pe lungime.Ori n-am mai fost eu de mult 'în lume' ori....

Late Edit: Pahare aduse ude, neșterse

În diverse zone pe acoperiș, un celofan verde de învelit baloții, de pe care se tot scurgea apă-n cap clienților

Ca și + ar fi de notat că s-au mișcat repede cu apa, vinul, chiar si peștele“, a scris alt client.

„Decât atât? Păi, pe vremea lu’ Ceașcă primeai și niște chipsuri de creveți. Să zici mersi că ai primit o felie de lămâie. Pe vremea lu’ Ceașcă ai fi primit un țoi de concentrat de lămâie, diluat cu multă apă“, a mai scris o utilizatoare.

Anul acesta, prețurile pentru mâncare pe litoralul românesc au înregistrat o creștere semnificativă față de anii anteriori. În stațiunea Mamaia, o porție de hamsii de 150 de grame costă între 45 și 50 de lei, în timp ce un burger cu cartofi prăjiți ajunge la aproximativ 50 de lei.

Pentru o pizza, prețurile variază între 40 și 80 de lei, în funcție de ingredientele și localul ales. De asemenea, porumbul fiert vândut pe plajă costă între 15 și 20 de lei. În ceea ce privește băuturile, o bere la draft costă peste 11 lei. Aceste prețuri reflectă atât o creștere generală a costurilor de trai, cât și popularitatea crescută a litoralului românesc, care influențează cererea și, implicit, prețurile​

