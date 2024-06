Super-publicul de la EURO 2024. Vâlcu: Cei care s-au dus sunt oameni muncitori. Nu golanul de cartier care, de la păcănele, vine să înjure

Discuția a avut loc în emisiunea Nod în papură, de la DCNews TV:

Val Vâlcu: Publicul a fost de nota 10, la România-Ucraina.

Alfred Bulai: A fost frumos şi comportamentul fotbaliștilor, mi-a plăcut foarte mult. Eu nu îl suport pe Edi Iordănescu, dar jos pălăria! Ce a făcut, ca atmosferă... Că oamenii ăia nu sunt senzaţionali. Adică au tras imens. Genul de fotbalist care munceşte extraordinar şi are pasiune - ceea ce lipsea Naţionalei noastre, când era chiar generaţia de aur care a avut multe momente în care erau... nu vreau să dau exemple.

Vom vedea, că vom întâlni probabil echipe mai puternice, dar este discutabilă dimensiunea asta naţională, care este fundamental esenţială. Aici vezi tembeleala UE, o vezi la campionate de genul ăsta când vezi publicul uriaş pe stadioane, care are sentimente naţionale - fițele astea că dispar națiuni, cu tot... Au fost chiar ok faţă de alte manifestații, au fost chiar civilizate toate. Au mai fost din astea câteodată mai extremiste. Chiar au fost ok până acum.

Diferența dintre suporterii români de pe stadioanele din țară și cei de pe stadioanele din Europa

Val Vâlcu: Cei care s-au dus la meciul ăsta sunt oameni activi, au serviciu... Ca să poţi să plăteşti biletul de avion... - 200 de euro.

Alfred Bulai: O mare parte sunt din Europa.

Val Vâlcu: Or fi! Şi în Europa stai la muncă. Nu e golanul de cartier care ziua stă...

Alfred Bulai: Da, nu am zis-o negativ. Este o realitate. Vezi, UE are şi componenta asta, pentru că au fost practic foarte mulţi suporteri care nu au venit neapărat din ţările lor - care lucrează în Germania, în Turcia.

Val Vâlcu: Oamenii ăia s-au dus acolo la muncă. Ăştia care la noi fac gargară, se înjură, rasism şi alte rele pe stadioane.... Aici este vorba de golanul care, de la păcănele, unde cheltuie banii părintelui, vine la galerie să se descarce, să înjure, să se bată.

Alfred Bulai: Nu sunt neapărat aşa.

Val Vâlcu: Sunt oameni muncitori cei care s-au dus.

