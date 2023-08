Supărare la Rapid după înfrângerea cu FC Voluntari. Victor Angelescu trage un semnal de alarmă

“Îmi e foarte greu să tragem o concluzie, pierdem puncte pe greșeli personale. Am luat gol în secunda 10, după ne-am dat autogol. Nici măcar nu mai știu. Jucăm cu echipe care nu reușesc să ajungă la poartă și noi le facem cadouri. Cu Botoșani am făcut la fel, două greșeli mari individuale. Acum am făcut la fel.

E greu să joci așa, nu putem să ne batem la campionat, la podium, în condițiile în care facem atâtea greșeli personale. Când începem de la 1-0, am avut o reacție bună am marcat, după a venit a 2-a gafă. În a 2-a repriză ei s-au apărat destul de bine.

Am avut ocazii dar, e greu să tragi concluzii când toate golurile le luăm prostește. Dacă am luat bătaie e clar că am scăzut în calitate. Când mă uit per total am avut un joc bun în primele 3 etape. Au fost și schimbări în echipă, dar nu sunt mulțumit.

Nu o să reușim dacă continuăm să facem aceleași greșeli. Sunt dezamăgit pentru că am jucat cu echipe cu care trebuia să câștigăm. I-am făcut mari pe toți de la jumătatea clasamentului în jos. Nu cred că poți să spui ca un prim 11 e mai bun sau mai rău.

Toți joacă la Rapid și trebuie să performeze. Asta este. Suntem departe de obiectiv. Am făcut un meci prost. Punctele sunt importante, dar nu foarte relevante după primele 4 etape. Trebuie să eliminăm erorile personale, urmează adversari mai puternici. Dacă cu echipele slabe se apropie de poartă de două ori și dau două goluri, nu avem cum să emitem pretenții la titlu sau la primele 3”, a declarat Victor Angelescu pentru fanatik.ro.

”Am făcut un meci slab din punct de vedere tehnic. Am greșit la multe pase. Am ajuns în careu, dar nu a fost un meci reușit să înscriem. Eu sunt primul vinovat pentru această situație. Nu vorbesc despre jucători. Totdeauna putem face mai bine. Trebuie să dăm șanse și altor jucători.

Am reglat situația în a doua repriză, dar s-au apărat bine și a fost greu să îi desfacem. Eu sunt vinovat, eu sunt antrenorul. Cu băieții am vorbit deja, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar nu vreau să vorbesc în fața presei, pentru că nu e corect ca antrenorul să dea vina pe jucători”, a declarat şi Cristiano Bergodi.

