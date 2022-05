STUDIU | S-a demonstrat că mersul la Biserică prelungește viața și alungă depresia

Studiul arată că mersul la biserică și participarea la activițăţile religioase de orice fel are efectul unui antidepresiv mult mai eficient pentru europenii de peste 50 de ani decât au activitățile sportive, educaționale sau politice, arată un studiu al Facultății de Medicină Erasmus din Rotterdam. La studiu au participat peste 9000 de oameni cu vârste de peste 50 de ani din toată Europa. Oamenii au fost urmăriți pe o perioadă de patru ani de zile în care s-a dovedit că mersul la biserică este singura activitate perseverentă care le oferă oamenilor o stare de bine, eliminând stările de depresie, fricile şi angoasele pe care aceştia le-au declarat la început în fişele de profil.

Indiferent că mergeau la biserici, moschee sau sinagoci, simpla prezenţă în lăcașul de sfânt îi liniștea. “Biserica pare să joace un rol social foarte important în scăderea frecvenței depresiei de vârstă a treia”, spune dr. Mauricio Avendano, unul dintre autorii studiului și epidemiolog la The London School of Economics and Political Science (LSE). “Nu e clar dacă asta se datorează religiei în sine sau dacă e vorba mai degrabă de faptul că oamenii nu se mai simt izolați şi au sentimentul de apartenenţă la o comunitate”.

Mersul la biserică îți dă încredere

Un alt studiu realizat la Universitatea Harvard arată că mersul regulat la biserică poate ajuta la speranța unei vieți mai lungi și mai ferite de probleme grave. Prin rugăciune, oamenii creează o legătură specială cu Divinitatea, o legătură în care își pun speranța și găsesc un protector permanent. Prin rugăciune, oamenii cred că sunt ascultaţi, înţeleşi, îndrumaţi şi iertaţi. De asemenea, din peste 75.000 de asistente medicale chestionate, cele care frecventau mersul la biserică au prezentat cu 35% șanse de viață mai lungă decât cele care nu mergeau la adunările de închinare şi rugăciune.

Efect terapeutic

Persoanele care merg la biserică au valori mai mici ale tensiunii arteriale, arată un studiu realizat în Norvegia. La aceeaşi concluzie ajunseseră anterior şi cercetătorii americani şi ruşi. În cazul nordicilor, descoperirea a fost surprinzătoare, ţinând cont că doar 4% din norvegienii provinciei analizate, Nord Trondelag, merg săptămânal la biserică, un procent de zece ori mai mic decât cel al americanilor. Studiul doar punctează această asociere şi nu poate spune ce anume influenţează valorile tensiunii arteriale: participarea la slujba religioasă, rugăciunea sau stilul de viaţă al enoriaşilor. Anterior, rusul Valery Slezin, şeful laboratorului de neuropsihofiziologie din St. Petersburg, a descoperit cu ajutorul electroencefalografului că rugăciunea are un efect de liniştire completă a creierului. Aceeaşi stare a mai fost înregistrată doar la bebeluşii ţinuţi în braţe de mamă.

