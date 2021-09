Strat de zăpadă de 10 centimetri pe Transfăgărășan / VIDEO

Pe Transfăgărăşan se acţionează joi pentru îndepărtarea stratului de zăpadă depus pe carosabil, circulaţia rămânând în continuare deschisă pe timpul zilei.



În anumite zone, stratul de zăpadă atinge şi 10 centimetri.

"Iarna şi-a intrat pe deplin în drepturi pe Transfăgărăşan! Azi dimineaţă am intervenit din nou pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil atât pe partea nordică, în judeţul Sibiu, între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, cât şi pe versantul sudic, în judeţul Argeş, între Piscul Negru şi tunel. În acest moment ninge în continuare, iar temperaturile de la altitudine au coborât sub zero grade, stratul de zăpadă atingând pe alocuri şi 10 centimetri", informează joi, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.



Aceştia recomandă şoferilor să circule cu prudenţă în zonă şi să aibă maşina pregătită de iarnă.



"Cu toate că în continuare circulaţia este deschisă pe Transfăgărăşan pe timpul zilei, vă rugăm să circulaţi cu prudenţă pe toate drumurile montane şi nu vă aventuraţi în zone cu zăpadă dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă", arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Vreme deosebit de rece joi şi vineri. Avertizare ANM

Interval de valabilitate: 22 septembrie, ora 10:00 – 23 septembrie, ora 10:00.

Fenomene vizate: la altitudini de peste 1700 m ninsori și lapoviță; vreme deosebit de rece; intensificări ale vântului.

În intervalul menționat la munte, în general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare moderate cantitativ, în special pe crestele Carpaților Meridionali (10...15 l/mp), unde pe arii restrânse se va depune strat de zăpadă.

Vremea se va menţine deosebit de rece în toată țara, iar în timpul nopții în depresiunile intramontane și în dealurile subcarpatice din sud vor fi temperaturi minime de 0...3 grade, favorizând izolat producerea brumei.

Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice și în extremitatea de sud-vest, cu viteze de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 60 km/h.

Notă: Joi și vineri (23 și 24 septembrie) vremea se va menține deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, iar la munte va sufla tare.

Vreme rece în Capitală, cu temperaturi minime între 7 și 9 grade

Până joi dimineață, temperaturile continuă să fie scăzute în Capitală. Cele minime se vor situa între 7 și 9 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București.

În intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, vremea se va menține rece pentru această dată.

Cerul va avea temporar înnorări, iar pe parcursul zilei vor fi condiții ca trecător să plouă slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă de 7...9 grade.